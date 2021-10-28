【支援邊青】協青社成立30周年　石禮謙當年一元租出千呎魚蛋檔建會址

▲ 協青社今年成立30周年，在交易廣場中央大廳舉行展覽。

協助邊緣青少年的協青社，今年成立30周年，在交易廣場中央大廳舉行展覽，有創辦人李文烈神父在視像中現身說法，又有該社前會長、前財經事務及庫務局常任秘書長區璟智，訪問立法會議員石禮謙。

李文烈神父本在懲教署工作，很關注青少年問題，在八十年代中，他看過一個報告，發現當年半夜在街頭流連的青少年，有二、三萬人，卻沒有人理會，於是他開始考慮提供這方面的服務，並得到教會支持。

覓地時，有懲教署高層提醒他，可以找土發公司協助，又有人介紹時任土發公司（市建局前身）行政總裁石禮謙，在其協助下，終於找到了一個旺角千多呎的地方，雖然當時該處仍是魚蛋檔布置，污糟邋遢，但李神父好滿意，石禮謙還協助他將內櫳拆去，又有學生捐贈碌架床、床鋪、枱凳等，建成首個宿舍。

區璟智也表示，協青社三十年前成立時，多得石禮謙幫手物色會址。石禮謙憶述，土發局第一個收購的物業，是彌敦道一個魚蛋店，他當時在報章上，看到李文烈神父一個訪問，知道他希望為高危青少年提供服務，他覺得甚有意義，於是將這個千來呎的魚蛋檔，用一元租給協青社，收容邊緣青少年。

▲ 區璟智（右）表示，協青社成立時，多得石禮謙（左）幫手物色會址。

後來，土發公司在砵蘭街再找到三個單位，也租給協青社做外展服務，社工在深宵主動尋找高危青年。石禮謙話，當時李文烈神父「落區救人」這種想法，對他好有啟示；土發公司做舊區重建，都希望協助社區中的弱勢社群，李文烈神父在黑社會控制的地方，在罪惡地方，改變年輕人，給予新生命，「我覺得好有意義」。「協青30而立」展期至11月7日，在交易廣場中央大廳舉行。



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責任編輯：陳葆琳