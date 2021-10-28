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【新冠疫苗】積金局籲強積金業界盡快接種　發言人：是對抗新冠病毒疫情的重要一步

社會 22:47 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

積金局籲強積金業界盡快接種。（資料圖片）

積金局今日（28日）向強積金業界發出通函，要求強積金受託人和主事中介人實施「以接種疫苗取代定期檢測安排，強烈鼓勵所有員工及附屬中介人盡快接種新冠疫苗，而在11月30日仍未接種第一劑疫苗，或因健康理由不適合接種疫苗的員工及附屬中介人，則須每兩星期進行有效的2019冠狀病毒病檢測。

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積金局發言人表示，接種疫苗是對抗新冠病毒疫情的重要一步，提高疫苗接種率是全港為了恢復常態和促進經濟復甦必須齊心要做的事。強積金業界必須與各界共同努力抵抗新冠病毒及其變種病毒株。

發言人續稱，隨著愈來愈多人接種疫苗，有助保障公眾健康，協助香港經濟和市民生活盡快有序回復正常。

最新影片推介：


一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

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