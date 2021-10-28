【惡菌爆發】一周再多4人感染侵入性乙型鏈球菌　爆發群組增至49人5人死亡

▲ 本港過去一周再多4人感染侵入性乙型鏈球菌，爆發群組增至49人5人死亡，衞在署呼籲市民處理水產時應戴上手套，避免徒手直接接觸水產或污水。資料圖片

衞生防護中心深夜匯報「侵入性乙型鏈球菌群組爆發個案」最新情況，過去一星期再多4宗感染個案，累計92名病人受感染；經化驗分析，確認當中49人屬於相同基因序列型283（ST283）的群組爆發，涉及23男26女，年齡介乎31至90歲，居於不同地區，5人已離世（死因尚在確定），22人已出院。在爆發群組中，32人表示曾處理未經烹煮的魚，部分人報稱處理時手部帶有傷口，包括三名食肆廚房員工、一名兼職魚販、一名淡水魚批發市場員工。

衞生署衞生防護中心今日（28日）就「侵入性乙型鏈球菌群組」爆發個案，匯報流行病學調查最新情況，自10月21日的公布起計，醫管局通告再多四宗侵入性乙型鏈球菌感染個案，令證實感人數增至92名病人，衞生署公共衞生化驗服務處累計完成87名病人樣本的化驗分析，確定當中49宗個案屬於相同基因序列型283（ST283）的群組爆發。

該49宗爆發群組個案涉及23男26女，年齡介乎31至90歲，居於不同地區。32名病人表示曾處理未經烹煮的魚，當中部分人報稱處理時手部帶有傷口。三人為食肆廚房員工、一人為兼職魚販、一人為淡水魚批發市場員工。 根據醫管局資料，該49名病人當中，5名病人已離世（死因尚在確定），另外22人已出院。

衞生署公共衞生化驗服務處正為早前於本地淡水魚批發市場，採集的魚樣本進行基因排序，以確認是否與群組爆發有關。衞生防護中心再次提醒市民切勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮或未完全煮熟的淡水水產；在處理水產時亦應戴上手套，避免徒手直接接觸水產或污水；選購和處理水產時，應盡量避免直接觸碰魚身或戴上手套。

雙手一旦觸碰了未經完全烹煮的水產，應盡快使用梘液和清水洗手。若在處理水產的過程中造成傷口，須立即徹底清潔傷口，並以防水敷料妥善覆蓋。如發現傷口感染，應立即求醫。

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責任編輯 李志強