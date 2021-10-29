【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案全部帶變種病毒　涉3外傭及2機組人員

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（29日）新增5宗輸入個案，至今本港個案累計12,343宗，包括12,342宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。個案涉及2男3女，年齡介乎31至60歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。4人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下一人在檢疫期間確診。

昨天新增2宗輸入個案，至今本港個案累計12,338宗，包括12,337宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，須於10月30日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月26日至10月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

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記者：黃穎津