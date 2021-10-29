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【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案全部帶變種病毒　涉3外傭及2機組人員

社會 14:17 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（29日）新增5宗輸入個案，至今本港個案累計12,343宗，包括12,342宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。個案涉及2男3女，年齡介乎31至60歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。4人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下一人在檢疫期間確診。

昨天新增2宗輸入個案，至今本港個案累計12,338宗，包括12,337宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，須於10月30日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月26日至10月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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