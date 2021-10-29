【開心速遞】池美麗發文解釋消失《愛回家》原因　鍾凱琪沒埋怨：有工作請找我

▲ 「池美麗」鍾凱琪久未於《愛‧回家之開心速遞》登場。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》不時有新角色加入，同時也有部份角色因種種原因久未現身，其中一位就是飾演池美麗的鍾凱琪（Kitty）。Kitty日前就於社交平台上載長文分享一段時間未有於劇集登場的感受。

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Kitty只有等待

在今年4月，已有網民發現池美麗未有再《愛‧回家之開心速遞》出現，後來只是由哥哥池子孝（阮政峰飾）以對白交代她到日本工作假期，當時有網民不滿她「被寫走」。

Kitty在發文指，自己近半年都被問到何時再於劇集出現，她回應：「其實我也很想知這個答案。因為作為一個平凡的打工仔freelance，對於工作什麼時候到來真的很被動。沒有人會知道下一次工作日期。我能做的就只有一個字 等」。

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感恩公司給予機會

Kitty在19歲參加《殘酷一叮》後入行，憑在《愛‧回家之開心速遞》演池美麗一角入屋而被觀眾所認識，其中曾還原「飯托Karen」令人印象深刻。

近期沒有被安排演出《愛‧回家之開心速遞》的，卻自覺存未被虧待，覺得只有兩個字「感恩」。「也許有些人會在離職後評論前公司往日種種。但我什麼也沒有，工作能力也有很大改善空間，業務能力從來也是一個劣等生。公司给了我實現夢想的機會」。

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她也承認人工真的不高，「作為小員工不應該問公司給予了我多少，而是我能貢獻多少給公司。」她在工作機會減少後，馬上想不是任何公司問題，而是反省自己做錯了什麼、做得不夠好。

Kitty續指，自己只是「平平無奇的小胖中女」，能走到今日靠的全是各方的支持、所有曾經给予工作機會的人，強調只有感恩。

Kitty：有工作請找我

Kitty向來有開班教授日語同時兼顧幕前演出，最近開始嘗試拍Youtube片，但也難免要負起家庭擔子，再加上家中長輩相繼退休，她認為自己作為一個負責任的人便不能再任性地只談追夢。

她又感恩因興趣而學日文，令自己現時在生活中仍有追夢的空間，更呼籲：「拜託各方大大，有工作請找我」。

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遇上「爸爸」棠哥

在Kitty的Instagram中也看到她與《開心速遞》劇中拍檔周嘉洛、阮政峰、張明偉等的合照，「老是常出現」的一位就是Kitty於劇中的爸爸「池富」王俊棠，二人感情要好。

Kitty特別點名感謝前輩棠哥，「去年我說沒有去過大澳。棠哥真的帶了我去，而且吃了很多很多好吃的海鮮」。