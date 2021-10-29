【懷孕喜訊】36歲C朗曬甜蜜合照報喜　女友懷雙胞胎組6孩大家庭

▲ C朗與女友公布懷孕喜訊。

36歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在社交媒體公布喜訊，27歲女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）懷上雙胞胎，他再次當爸爸，原本已育有2子2女的C朗，準備成為6孩大家庭爸爸。

C朗昨晚（28日）在Instagram公開與女友合照，他手上拿著超聲波照，宣布女友有喜，而且是懷有雙胞胎，

很開心地宣布，我們即將迎來雙胞胎，我們的心充滿著愛，急不及待想見你們！

▲ C朗與女友公布懷孕喜訊。（IG圖片）

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C朗原本已育有2子2女，除了最小的3歲半女兒是他與洛迪古絲所生外，其餘3個孩子都由代母所生。大仔小C朗在2010年出生，如今已經11歲。而在2017年由代母誕下的龍鳳胎，現時亦已4歲。

把孩子視如己出

洛迪古絲愛屋及烏，把孩子視如己出，樂當4孩媽媽。洛迪古絲與子女關係親密，經常在IG分享與孩子的生活日常。小C朗之前效力意大利球會祖雲達斯，洛迪古絲不時到場支持，陪練波陪比賽。不過，隨著C朗重返曼聯，據報小C朗亦剛加盟曼聯青年軍。

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C朗與洛迪古絲在5年前相遇，洛迪古絲隨即由名店售貨員變身球王背後女人，他們的相遇經歷亦被搬上節目，Netflix即將推出名為《我是喬治娜》（I Am Georgina）的紀錄片。在預告片中，洛迪古絲表示，5年前她在馬德里的Gucci店任職售貨員，當時C朗還在皇家馬德里效力，他在離開商店時，遇上這個英俊的男子。

而C朗亦對洛迪古絲一見鍾情，二人開始約會，關係穩定發展，C朗在鏡頭前說起女友時總是滔滔不絕，曾經稱「我從沒想過與她相愛得這麼深」、「喬治娜是我完全愛上的女人」。

近日C朗接受英國名嘴Piers Morgan訪問，透露洛迪古絲是他孩子們的母親，在育兒上幫他分擔了不少工作，認同女友為家庭和孩子的付出。

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責任編輯：王明芳