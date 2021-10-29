【時尚速報】鄧麗欣演繹Max Mara經典駝色大褸　紀念75周年加入1951字樣別具意義

▲ 鄧麗欣演繹的正是Max Mara最新的Ludmilla駝色雙面大褸大褸，這款經典設計是Max Mara在時裝界的必殺技。

時裝顧名思義是有著時限性的服裝，但卻有一些時裝能能夠抗拒時間洪流，成為可以一穿再穿的服裝。來自意大利的Max Mara自1951年創立以來，除了堅守為女性服務的宗旨外，駝色的大褸更成了品牌簽名式的印記，今年來到品牌75周年紀念，這件大褸再次派上用場。

▲ 駝色大褸是Max Mara在時裝界的必殺技，鄧麗欣穿上的是Ludmilla雙面大褸。（大褸$51,680、黃色1951字樣毛衣$7,480、黃色羊駝圖案真絲裙褲$9,580/圖片品牌提供）

必殺技：駝色（camel）大褸

經典的時裝品牌之所以屹立不倒，而且能夠繼往開來，定必在某些設計上有著叫其他品牌難以模仿的板斧，又或是某些項目在競爭激烈的市場上率先面世，而毫無疑問的是Max Mara的必殺技正是駝色（camel）的大褸。

誠然，今天不少女裝品牌每逢踏入秋冬都會推出駝色的絨大褸，Max Mara在人有我有的情況下仍然獨佔鰲頭，其中的一個原因自然是打從品牌於1951年創立以來，每季孜孜不倦地推出，多年來從不間斷，加上用料和剪裁優良，奠下了無可取代的地位。

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101801剪裁寬鬆的絨大衣

與此同時，因為80年代power dressing潮流興起，女性主義抬頭，女裝西裝和絨大衣內紛紛縫上大型的shoulder pad式樣，藉此代表女性在工作上的表現，一樣可和男性看齊，Max Mara這一種代表著「女強人」的駝色大衣自然風行全球。品牌的一件誕生自1981年，命名為101801剪裁寬鬆的絨大衣，就成為橫跨40年來歷久不衰的經典設計。

而隨著今年品牌踏入 70 周年紀念，除了以上提及的 101801 駝色大螻外，品牌旗下應用了雙色cacha純羊絨縫製的Ludmilla大衣（前身名為Labbro）和駱駝毛與高級蠶絲精製的Teddy Bear Coat都在這個周年誌慶的大日子，以今天的審美眼光經改良後再一次面世。

此外，為令多款的紀念作來得更別具意義，會在大褸的衫身內或手袋上加入Max Mara創立年份1951的字樣，對於想首次體驗Max Mara服裝的女士，這一次的周年紀念系列毋疑是一次絕佳的入門機會。

記者：何偉雄