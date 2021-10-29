【食不安心】深水埗車仔麵店腐乳通菜驚藏蜈蚣　食客崩潰：食到一大半先見到

▲ 網民在深水埗一間車仔麵店用餐期間食腐乳通菜，意外發現驚藏一條大蜈蚣，瞬間食慾全消。

食不安心，日前一名網民在深水埗一間車仔麵店用餐期間，點了一碗腐乳通菜，豈料食到一大半時，意外發現菜式中驚藏一條大蜈蚣，瞬間被嚇得食慾全消。不少網友知悉事後，紛紛留言表示受到驚嚇，亦有人建議事主要向食環署投於事件。

據Facebook群組「香港車仔麵關注組」，一名網民周三（27日）發帖，指自己光顧深水埗區內一間人氣車仔麵店期間，食腐乳通菜到一大半時，突然發現一條與通菜顏色相近的蜈蚣。事主更嘗試用筷子挑開通菜，夾出蜈蚣：

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從事主上載的影片及相片可見，碟中的蜈蚣已死去，呈深灰綠色，由於顏色與通菜相近，若非仔細觀察則較難發現。事主為此表示：

食到一大半時，見X到條好X大條蜈蚣。

事件亦引起網民熱烈討論，點擊下方睇留言：

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此次並非首次從食物中發現蜈蚣，過往亦有市民分享，在九龍灣一間台式飲品店購買珍珠奶茶飲用時，發現是一條2厘米長綠色蜈蚣幼蟲。而香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪稱，蜈蚣雖有少許毒性，但亦有藥性，是中藥的一種，人類若被蜈蚣咬，可能會出現紅腫麻痺，但並非人人會有相同反應，且應不會太嚴重。

資料顯示，大多數蜈蚣體形較小，毒液類似蜂毒且量少，被咬的人會能到疼痛，但不會致命；萬一被咬，最好的處理是清洗及消毒傷口，冰敷可以減輕局部的腫脹及疼痛，幾天後疼痛消失即痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣