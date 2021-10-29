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【立冬天氣】天文台指一道冷鋒下周後期形成　 料「立冬」最低氣溫22度

社會 17:55 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

天文台指一道冷鋒下周後期形成　 料「立冬」前最低氣溫22度

天文台今日（29日）表示，東北季候風會在未來一兩天繼續影響華南。同時，一道雲雨帶會覆蓋廣東沿岸。而一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸地區。預料一道冷鋒會在下周後期在華中形成，並逐漸向南移動，於下周周末期間橫過華南。。

9天天氣報報。（天文台截圖）

天文台指，一道雲帶正影響廣東內陸。同時，中國西南部氣壓正在上升，預料一股微弱的東北季候風補充會在晚間抵達廣東沿岸，預測本港地區今晚及明日天氣漸轉多雲。明日有一兩陣雨，氣溫介乎22至26度。初時吹和緩東風，晚間轉吹東北風。展望星期日大致多雲，有一兩陣雨。隨後兩三日部分時間有陽光。

【最新影片】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限：

根據天文台9天天氣預報，明天周六（30日）天氣多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎23至26度，而周日（31日）萬聖節，預料大致多雲，初時有一兩陣雨，下午6時氣溫介乎23至24度，至於下周日（11月7日）是24節氣中的「立冬」，天文台料氣溫介乎22至28度。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：余思嵐

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