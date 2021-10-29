【校長專欄】孩子結束生命令人痛心 校長籲父母：多聆聽孩子明白孩子

▲ 許校長建議，要多點聆聽子女的需要。

每一個人，在不同的年齡階段，都會遇到不同的問題。有人認為生命中出現的問題能幫助自己成長；有人期盼最好不要遇見難以解決的問題……但生命彷彿就是愛跟你開玩笑，不想遇見難題的偏偏遇到難題，這次的問題未能面對處理，下次仍會以不同的情形呈現同一本質的問題給你。家庭治療大師──沙維雅女仕是這樣認為的，她認為問題本身不是問題，如何處理問題才是問題。

在孩子眼中，她/他遇到的問題沒法解決，沒人可幫，她/他只能以這惟一的方式來解決。痛定思痛，在生命教育中，作為教育工作者，作為父母，我們該如何提升孩子面對逆境的能力呢？筆者想，如果讓孩子們在幼年時就學懂表達自己的感受和情緒，從而培養自信和樂觀品格。那孩子在面對自己遇到的問題時，是不是更有能量去處理自己面對的問題呢？

本校於數年前就引入「Kimochis」情智教育課程，運用三層架構系統有效提升學生的抗疫能力。在第一層的全班學習中運用「Kimochis」教材中的情緒感覺公仔，讓孩子認識抽象的性格特質，幫孩子建立情緒用語，學習表達自己的情緒，理解別人對同一事件的不同感受，從而培育孩子正面的社交行為和有效管理情緒的方法。

有一次小息，有兩個孩子看上去好像在吵架，聽到一個小孩大聲地說:「我感到很生氣!我要冷靜一下!」說完，他就走去冷靜角，自己用大拇指畫「8」字去了。看到這一幕，我感動極了，這孩子能認識並準確表達自己的情緒並運用課堂所學來管理自己的情緒。後來，我問那個孩子發生甚麼事了，他說那個小孩說他畫的畫不好看，他感到很生氣!我對他說:「喔!原來是這樣。那你現在還生氣嗎？」他竟笑着搖起頭來，「我去玩了!」看來，情緒並不可怕，認識它，便認識了當下的自己。孩子比大人學得更快！

本校於第二層的架構中開展「Kimochis」情緒小達人計劃，輔導員會引導小組同學，以互動的情景模擬深入練習「Kimochis」的情緒管理技巧，加強部分孩子的技巧運用及提升。第三層則是個別訓練，專為有極度情緒管理需求的孩子而設的一對一「Kimochis」技巧學習及訓練輔導計劃。

「Kimochis」情智教育課程不但能幫助孩子在日常課程中學習及運用自我約束的有效技巧，更幫助孩子們學習關愛別人，建立和維繫良好的人際關係，並為自己作出負責任的決定。這些都是抗疫的正能量。

祝福我們的孩子在逆境中迎難而上，相信方法總比困難多。作為教育工作者，作為父母，多聆聽自己，才能聆聽孩子；多明白自己，才能明白孩子；多與自己聯結，才能聯結孩子；多愛自己，才有力量愛孩子。以沙維雅女仕的小詩作結:



我想要愛你，而不會緊抓著你；欣賞你，而不帶評斷；

參與你，而沒有任何侵犯；邀請你，而不要求；

離開你，而不會有愧疚；指正你，而非責備；

並且，幫助你，而不是侮辱。

如果，我也能從你那裡獲得相同的對待，

那麼，我們就會真誠地相會， 且，豐潤了我們彼此。

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