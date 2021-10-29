【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌正進行第二期化療　媽媽：感激親友市民登記為骨髓捐贈者

▲ 9歲的沈珺妍不幸罹患俗稱血癌的骨髓性白血病。（Facebook圖片）

今年9歲的沈珺妍不幸罹患俗稱血癌的骨髓性白血病，現正於啟德兒童醫院留醫。其家人早前表示，化療未能有效控制病情，現時僅能靠萬分之一機會，只能靠本港骨髓資料庫配對，希望能覓得合適捐贈者。沈母昨日向TOPick表示，珺姸現正進行第二期化療，進一步的決定要等再次檢驗骨髓癌細胞指數，並感謝各界對的祝福。

珺妍親友早前呼籲，希望有18至50歲之間的好心人能到紅十字會登記成為「周邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。沈母表示，看到各方媒體的支持與社群力量幫忙廣傳，已得知連日來有不少朋友、珺姸同學的家長、老師及市民等到紅十字會登記成為骨髓捐贈者。她對於大家願意無私奉獻深感謝意：

希望藉着珺妍可以提高大家對血癌病患的了解，你們無私奉獻正正帶給絕望中家庭無比的希望，和病患重生的機會！謝謝各界對珺姸的祝福！

據了解，周邊血幹細胞採集無需全身麻醉或住院，僅需時4至5小時，在捐贈者的手臂上抽取約250毫升周邊血液，血液採集完成後捐贈者即日可回家休息，一般1至2天內可回復正常。

周邊血幹細胞捐贈程序。詳情即看：【下一頁】

紅十字會各區捐血中心。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津、黃悅晴