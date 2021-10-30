【校長專欄】香港學生身心健康遜於國際水平 校長：請著重孩子的努力別只看分數

早前一份有關2020年「學童身心靈健康評估」報告顯示守護，香港學生的身心健康狀況遜於國際水平，情況令人關注。評估包括學生的健康行為、幸福感，以及家庭與社會環境等影響因素。故此，專家建議：



1. 父母或家人每星期抽空陪伴子女作體能運動，既可促進身體健康，亦可加深彼此溝通，以及就難題求助。



2. 在日常生活中，與子女一同發掘生活上的「小確幸」，例如欣賞路旁美麗的花朵，向同學或鄰里報以的一張笑臉、一句早晨，以及感謝家人悉心準備的美味晚餐等等。讓子女學習凡事感恩，也懂得體諒別人，這樣自然能滋養心靈，為自己帶來正能量。



此外，隨著學科的默書、評估逐步展開，六年級呈分試日子也臨近，學生和家長對課業、成績的表現都有一定的要求及期望。當表現偶爾失準，孩子難免感到失望和灰心，倘家長能以正面積極的態度作出回應，孩子就會孕育出無價且受用一生的抗逆力。

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事實上，著重孩子是否「已付出努力」，而非只看「分數」，引導孩子學習正確態度(如：不怕失敗、努力嘗試、主動求問、自我檢視等重要素質)；鼓勵孩子改善學習的方法和習慣，比單單獲取頭腦上的知識更加寶貴。



家長亦宜先處理自己的情緒（停一停，給彼此一些空間），多聆聽孩子的心聲、難處，適時予以支持和幫助，讓孩子感受到父母與自己站在同一陣線，一起面對挑戰，以建立正面的自我形象，讓學生能更自信而積極地學習。



倘若家長發現孩子的表現與平日有異，呈現以下心理和生理徵狀，應格外留神，並尋求學校支援，主動與班主任或學校社工聯絡。



1. 經常感到疲倦；沒胃口或飲食習慣改變、飲食失調；失眠或發惡夢。



2. 突然情緒低落或過份高漲；對以往喜愛的事物失去動力或興趣。



3. 反常地不注重個人衞生／外表儀容；參與高危／自我傷害的行為。



深切期盼家校同心同行，彼此支援，共同守護孩子身心靈，教養他走當行的路！

作為孩子的守護人，如果你願意，請開始以下行動（最少剔選一項）

每星期抽空陪伴子女作體能運動或戶外活動。



引導子女學懂發掘生活上的「小確幸」，學習凡事感恩！



多聆聽孩子的心聲、難處 (堅持每天有15分鐘與孩子個別聊天)。

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