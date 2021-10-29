【聲夢傳奇】姚焯菲成TVB新廠牌一姐　《原來談戀愛是這麼一回事》MV首播

▲ 姚焯菲新歌MV今日首播。

《聲夢傳奇》人氣學員姚焯菲（Chantel），日前突公布將推第一首個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，歌曲MV會於今日（29號）中午1點首播，明天（30號）於各大音樂串流平台上架，亦是繼炎明熹《真話的清高》後，第二位擁個人單曲的《聲夢》學員。

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）的新歌《原來談戀愛是這麼一回事》，文案介紹為從《戀愛預告》出發，細訴初戀路上的不同經歷，Chantel亦於個人社交平台分享MV的造型照，令不少粉絲大為期待。

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細心的「小菲象」發現，Chantal的公布的新歌製作資料中，是以一間新公司「「All About Music 愛爆音樂」所發行，而非TVB附屬公司星夢娛樂，因炎明熹現時亦屬星夢歌手，因此猜測可能為免兩位《聲夢》歌手同一間公司對撼，故就為Chantel另開唱片廠牌。

為Chantel開新公司

據知「愛爆音樂」確是同屬星夢娛樂旗下的分公司，主力為推廣新晉歌手，姚焯菲是此廠牌的首個歌手，現時Chantel已開設了官方YouTube頻道及社交平台。

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Chantel去年參加TVB的《聲夢傳奇》奪得亞軍而入行，樣貌聲線甜美的她憑著翻唱歌曲《戀愛預告》而人氣急升，更被封為「國民初戀」。

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而在《聲夢傳奇》比賽中人氣與她不相上下的炎明熹，於上月推出首支個人單曲《真話的清高》，亦備受談論，因此Chantel的個人作品面世，相信亦受注目。