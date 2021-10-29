【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞

▲ 鄧佩儀回應被TVB雪藏的傳聞。

TVB劇《換命真相》現正熱播，口碑及收視不俗，這次《換命真相》是鄧佩儀（Gloria）入行9年來首度擔正當女主角，更被TVB選為今年的台慶劇之一，因此有指鄧佩儀將成為被力捧的花旦之一。

可是近日卻傳出鄧佩儀被TVB雪藏的消息，有指沒劇拍的她心灰意冷返回加拿大，難道剛剛榮升女一的鄧佩儀地位已馬上受動搖？

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鄧佩儀返回加拿大

貴為台慶劇，《換命真相》備受TVB重視，首次擔當女一的鄧佩儀亦上位在望。然而，近日卻傳出鄧佩儀難相處，以致TVB暫未為她開拍新劇，加上從小在加加拿大成長的她返回加拿大的舉動，令外界一度傳出她被TVB雪藏的消息。

此傳聞傳出多日後，鄧佩儀於社交平台貼出與演員們的合照，並開腔回應事件。她寫道：

最近有太多對我不實的新聞，一開始覺得有點不開心，但後來感覺清者自清，反正公司和同事們都清楚真相就算了。

其實半年前因為加拿大有私事要處理，已向公司申請放假一段時間，所以便一直沒有接劇。因此這一次請你們不用擔心。

反而這次事件我很感謝公司同事和粉絲在事件發生後對我的信任和安慰！謝謝你們！

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鄧佩儀選美入行

剛踏入29歲的鄧佩儀於2013年參加《國際中華小姐競選》，勇奪冠軍後便加入TVB。

鄧佩儀接拍過多部劇集，不過大部分角色未有太大的發揮，直到去年分別於《機場特警》及《降魔的2.0》的演出獲得觀眾好評，首度入圍《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」最後五強。她於現正播放的《換命真相》首度擔任女主角，正式登上女一寶座。