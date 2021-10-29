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【Facebook改名】Facebook新名叫「Meta」　朱克伯格：未來聚焦發展虛擬實境

社會 11:46 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

Facebook新名叫「Meta」。（路透社圖片）

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國時間今日（28 日），宣布Facebook改名成「Meta」。Facebook行政總裁朱克伯格表示，Facebook是建立人與人之間的連繫，而改名為「Meta」，未來聚焦發展虛擬實境，即「元宇宙」，而元宇宙是下一個科技前沿領域，代表了Facebook對虛擬世界工作及遊戲的願景。

根據經濟日報報導，朱克伯格稱Facebook未來將從一間社交媒體公司轉變成一間「元宇宙」Metaverse優先的公司，所有產品包括Facebook、Instagram、WhatsApp等未來都會為了Metaverse努力。未來，可以出現Facebook by Meta、Instagram by Meta 丶WhatsApp by Meta等名稱，仍未有定案。但原有的app會繼續運作，用家可如常登入。至於Facebook的股票亦會由12月1日起，以新代碼「MVRS」開始交易。

【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃

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責任編輯：余思嵐

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