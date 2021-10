【Facebook改名】Facebook新名叫「Meta」　朱克伯格：未來聚焦發展虛擬實境

▲ Facebook新名叫「Meta」。(路透社圖片)

Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)於美國時間今日(28 日),宣布Facebook改名成「Meta」。Facebook行政總裁朱克伯格表示,Facebook是建立人與人之間的連繫,而改名為「Meta」,未來聚焦發展虛擬實境,即「元宇宙」,而元宇宙是下一個科技前沿領域,代表了Facebook對虛擬世界工作及遊戲的願景。

根據經濟日報報導,朱克伯格稱Facebook未來將從一間社交媒體公司轉變成一間「元宇宙」Metaverse優先的公司,所有產品包括Facebook、Instagram、WhatsApp等未來都會為了Metaverse努力。未來,可以出現Facebook by Meta、Instagram by Meta 丶WhatsApp by Meta等名稱,仍未有定案。但原有的app會繼續運作,用家可如常登入。至於Facebook的股票亦會由12月1日起,以新代碼「MVRS」開始交易。

【Facebook新名】Facebook改名「Meta」 配合元宇宙Metaverse發展計劃

責任編輯:余思嵐