【兩台大戰】ViuTV《全民造星IV》「賀」TVB台慶　翡翠台+J2排陣反撃

▲ TVB和ViuTV在11月再有不少節目交鋒。

「兩台大戰」向來都是大家關注的焦點，TVB最近播放台慶劇《星空下的仁醫》、《換命真相》，ViuTＶ就有極具話題性的真人騷《賭命夫妻》，而下周一（11月1日）就是兩台大戰的關鍵一仗，皆因TVB、J2、ViuTV同時有新綜藝節目登場，當中形成「男神」對「教主」的局面！

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《造星造星IV》開播

ViuTV的皇牌選秀節目《全民造星IV》將於下星期一晚上9時30分播出，今季首次以全女參賽者陣容，並由許廷鏗、梁祖堯擔任導師。《造星》系列節目向來充滿口碑，「儲落」過往《造星》的忠實觀眾，再加上又有具話題的參賽者，似乎應該有穩定收視。

至於TVB同一時間就是播出由鄭嘉穎、鍾嘉欣、馬國明主演的《星空下的仁醫》。劇集以患病兒童與醫生的關係為主，有不少感人劇情，鍾嘉欣、姜麗文、吳嘉儀都被讚有超水準發揮，力撐劇集成為頒獎禮的「最佳劇集」。

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Do姐V.s教主

在緊接的晚上10時30分時段，就是綜藝節目的混戰。TVB有鄭裕玲（Dodo姐）、王菀之、何廣沛主持的《男神廚房》，從早前預告中已看到張敬軒、陳家樂、張振朗擔任嘉賓，眾人下廚以Fine-Dining作比賽。

看到節目形式當然會令人想起過皇的《美女廚房》，觀眾都旨在看一眾男歌手、男藝人是大顯身手抑或是大出洋相呢！

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教主首次主持節目

ViuTV同一時段就是播出由MIRROR人氣成員Anson Lo（教主）主持的《神的女主角》，是次節目是教主首次「孭飛」綜藝節目，一眾參加的家庭需要在教主面前獻技，以奪得參與MV的機會。

而節目的時段本來是上三輯《全民造星》的播出時間，如此改動都應該是為滿足更多觀眾。

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J2玩創新

曾志偉早前表示ViuTV的節目題材較偏門，所有與J2作比較才較合適。

TVB今次就以J2的節目與ViuTV對戰，而J2台由C君接手出任創意總監，就有《搵鬼去電視城》、《野外步出2》於11月1日首播，其後也有《不能只有我看到的便利店追女神食譜》、《邊度都有陰謀》等陸續播出。

探靈節目《搵鬼去電視城》會踩入鬧鬼的男藝人休息室、服裝間及古裝大街等地，過程有陰陽眼師傅陪同，也會配合VR技術，觀眾可以用VR眼鏡親臨其境。

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《野外步出 2》就是由方紹聰（奶仔）再度主持，與一眾女神，如：彭慧中、林凱恩、鄧伊婷、何泳芍、波波（黃婧靈）、李靜儀（Heidi），一同參與野外活動、用心對話。

觀眾就可以視乎喜好，選擇觀看ViuTV抑或TVB的出品了！