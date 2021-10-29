【校長專訪】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學

▲ 直資「一條龍」黃錦輝中小學校長分享小一面試內容及收生準則。

子女由幼稚園升讀小學，不少家長都會為選校感到煩惱。直資「一條龍」浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學）推行十二年一貫的教育模式，除了免除呈分試壓力，學校亦強調愉快學習。學校每年小一學額競爭激烈，校長就此分享面試內容和插班生的收生準則。

▲ 浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳博士。（曾嘉文 攝）

分三個學習階段

位於沙田石門的王錦輝中小學於2006年創校，為全港首間大學附屬的「一條龍」直資學校。總校長陳偉佳博士分享，學校利用十二年一貫教育的特性和彈性，將學生的「學習之旅」分成三個階段，分別是一至四年級的Junior School，五至八年級的Middle School，以及九至十二年級的High School。

每個學習階段的目標都不同，例如初小階段，最重要是令小朋友愛上上學，愉快地學習。而五至八年級，我們會為學生在學習上打好基礎。至於高中階段，則會為他們升學作準備。

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學校在一至四年級著重愉快學習，陳校長認為，小朋友上學最重要是愛上學校，「如何讓小朋友愛上上學呢？絕對不會因為學校給很多困難的挑戰」，所以學校不設高強度測考，功課量亦相對少，從而將學生和家長的壓力減至最低。

而貫徹「一條龍」的特色，學生由六年級升讀七年級時毋須考呈分試。

學生毋須轉換新環境，在同一所學校升讀中學，老師和支援的同事都是一樣，變相學生和老師之間都十分熟悉，已建立交往和信任，所以成長階段較平穩，自然學習會流暢很多。

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培育學生「三能」

陳校長認為，學校主要透過閱讀培育學生的「三能」——英文、中文和資訊科技能力。王錦輝中小學以英文作為主要教學語言，英文學習時數佔課程高達八成，而中文則以普通話授課。

另外，學校亦將資訊科技獨立成科，重點推行STEAM教育。陳校長指，學校早從一年級課程中注入STEAM教學元素，例如教授簡單編碼，建立學生對資訊科技的興趣。

此外，為了讓學生有機會接觸外語，學校規定五年級學生必須修讀「第三語言」，例如法文、德文、西班牙文及日文。而學生在八年級時，會應考由該國文化協會舉辦，或國際認可例如IGCSE等的認證考試，以肯定其語言能力。

▲ 陳校長分享小一面試內容。（曾嘉文 攝）

小一設三輪面試 重視家校合作

收生方面，陳校長透露學校今年收到逾6,000份小一入學申請，在只有約150個學額下即約40人爭一學位，可見競爭相當激烈。他指出，面試會分為三部分，首先學生要在家長的協助下，拍攝一條約3分鐘的面試短片，以展示其長處。

內容可以是說故事，或者才藝演出，可以是唱歌、跳舞或運動，表現自己優秀的一面。

學校會從中揀選約2,500人進行第二輪實體面試，邀請學生到學校跟老師見面，內容主要是傾談和完成簡單指令。學校會透過面試觀察小朋友的溝通能力和自理能力等。而最後只有約550至600人會被獲邀進行最後一次面試。

陳校長笑言，第三次面試主要是見家長，希望了解父母對學校的認識，包括辦學理念，「因為未來的家校合作非常重要，所以第三次面試家長的表現是最重要的。」他亦強調，家長應為子女選擇適合他們的學校。

其實每位家長都望子成龍，我們這裡是十二年教育，（時間）都頗長的，不會一、兩個月，一、兩年便會成龍，但是我們希望每一位學生，都能夠在這個學習平台、學習社區裡面展示自己，不斷進步，邁向卓越。因此我們要互相信任。

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七年級插班收生準則

近年全港學校受移民潮影響，但陳校長坦言對其學校影響不大，報讀插班的申請數字與往年相若。他提到，學校七年級（即中一）會對外收生，每年十一月開始接受申請，學額為30個左右。

在收生準則方面，陳校長指校方主要會留意報讀學生的學術成績，特別是兩科語文和數學科，期望他們的水平跟原校學生相若。另外他提到除了考慮學生在音樂、體藝方面的表現外，操行亦非常重要。

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記者：鄭樂晴