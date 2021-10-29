方力申+當奴再度Carpool講鬼故　C君;陸永住酒店遇靈異事件

▲ 《鬼上你架車2》

《鬼上你架車2》將在明日(10月29日) 於myTV SUPER上架，事因Donald及方力申（小方）聲稱收到兩位myTV Gold觀眾投訴《鬼上你架車1》播到13集就完結，覺得「好邪」，於是決定推出第二季，希望可安撫觀眾的不安心情。

另外，本季更加入「藝人恐怖劇場」，首集嘉賓農夫粉墨登場演出輪迴樓梯。

▲ 農夫講鬼故。

農夫遇靈異事件

一向口不擇言的農夫即使參與靈異節目都貫切風格，C君說自己每日都撞鬼，因為每日都見到陸永。

之後，被問到如果可選擇究竟會選擇遇上會說話的鬼還是沉默的鬼，陸永表示當然選會說話的鬼，因為可和對方辯論，並且有信心贏硬。一輪無厘頭對答後，終於進入正題，農夫兩人分享各自的靈異事件。

其中一次是二人共同經歷，亦是最恐怖的一次。話說兩人到海外工作並住在同一間酒店房，正當入睡之際，忽然聽到厠所傳來自動感應的厠所板不斷極速開關的聲音，C君忍不住爆粗後，事件似乎停止。

怎料到半夜，陸永聽到有急速腳步聲向他直奔，最後更感到有人跳到他肚子上，當時他動彈不得，並看到床尾有團黑色的霧，不知過了多久，黑團一支箭衝向厠所門並發出巨大聲響，陸永查看隔離床的C君有沒有被嘈醒，卻發現C君好夢正濃，完全感應不到剛才的靈異事件。

▲ 泰臣為《惡魔的藝術》配音。

泰臣為《惡魔的藝術》獻聲

另外，由泰國製作的《惡魔的藝術》，這以當地著名的降頭系列電影改編成劇集，關於校園啦啦隊明爭暗鬥落降頭復仇的故事。

首集更出現刀片、鐵釘穿透皮肉等血腥情節，而myTV SUPER並特意泰臣為粵語配音版獻聲。

最新影片推介：林秀怡專訪