【MIRROR成員】AK+Lokman教煮萬聖節餐　孖Nowhere Boys騷廚藝

▲ Lokman、AK跟Van合製大餐。

Nowhere Boys主音Van（陳維諾）以及MIRROR副隊長AK江𤒹生，出晒名唱得又煮得，經常在自己的YouTube Channel分享煮食心得，日前二人更聯同MIRROR隊長Lokman楊樂文，一齊著住圍裙走入廚房，炮製萬聖節大餐。



三位大男生，原本大纜扯唔埋，Van解釋，因為Nowhere Boys五子好喜歡由AK、Lokman合唱的《虎道門》，於是提出將首歌重新改編，既保留原有的暴走族元素，同時加入了Nowhere Boys的音樂風格，製作成acoustic版《虎道門》，令Nowhere Boys有機會同AK、Lokman一齊唱、一齊玩。

▲ AK一向唱得又煮得。

Van透露錄音時，出現了兩件讓他驚訝的事情：「首先係AK，一嘢就上到去高音，我真係唔得，要熱身先上到，而Lokman負責Rap，雖然要試好多個take，但佢每一個take都對到好齊，相信同佢跳舞、有強勁拍子感好有關係，我真心佩服兩位。」



音樂上一拍即合，當日三人分工合作炮製南瓜豬面肉批時，同樣充滿默契，還分享了最難忘的萬聖節經歷，當中以Van最搞笑，細個居然扮《古惑仔》的陳浩南去玩trick or treat。

▲ 3人將在音樂合作。

另外AK亦分享讀中一時，如何用朱古力橡皮糖的圓形紙筒，再DIY變成Star War的光劍，令整個廚房充滿歡笑聲。當日Van更為10月16日生日的AK製造驚喜，準備了近期熱爆社交網絡、由2,304層酥皮製成的千層拿破崙蛋糕，同壽星仔慶生。



今次萬聖節特輯，可以睇到Van、AK同Lokman一齊入廚大顯身手，至於何時有機會三子一齊玩音樂呢？AK說：「我都希望有機會可以在一個LIVE audience情況下表演《虎道門》acoustic版俾大家睇！」身旁的Van則說：「咁會係咩情況呢？賣吓關子！」而Lokman就話：「等吓囉！但一定好快！」

食完萬聖節大餐，Van開始要忍口keep fit，因為Nowhere Boys即將在11月5至7日在九展Music Zone舉行《我在音樂會》，三場門票早已爆滿，Van與其他成員當然要以最佳狀態，回饋歌迷。

同場加映：林秀怡訪問