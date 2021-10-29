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【系統維護】轉數快下月14日進行系統維護　金管局稱期間暫停服務

社會 11:54 2021/10/29

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金管局：轉數快下月14日進行系統維護。（資料圖片）

金管局今日（29日）表示，負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算公司，將於11月14日凌晨1時至早上11時進行系統維護，因此轉數快此時段內暫停提供服務。

金管局又指，結算公司將會進行多方面測試，視乎當日進行的系統測試結果，結算公司會決定有關系統遷移及提升的實際安排和時間，已要求銀行和儲值支付工具營運商，需要預早及適時通知客户相關安排。如有需要，市民可以提前計劃其繳付安排。

轉數快服務系統維護本月（17日）上午一度未能提供服務，金管局解釋轉數快系統因為遷移及升級，遇到不可遇見的情況，當局會檢視如何做得更好；又已要求負責轉數快系統運行的香港銀行同業結算有限公司檢視出現甚麼技術問題，避免發生同類問題及詳細檢討。詳情即看【下一頁】

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：余思嵐
 

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