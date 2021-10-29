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【綠置居】啟鑽苑及租置公屋餘貨揀樓　啟鑽苑準業主：經濟上能夠負擔

社會 11:29 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

新一期綠置居推售的鑽石山啟鑽苑及租置公屋餘貨等今日開始揀樓。（梁偉榮攝）

新一期綠置居推售的鑽石山啟鑽苑及租置公屋餘貨等逾3,400單位，今日（29日）開始揀樓。有選中啟鑽苑的市民指很開心，但認為啟鑽苑的銷售反應較其預期差。

點擊下圖即看今日揀樓情況：

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為白田邨重建戶的湯先生今日第24個揀樓，選中自己的第四目標，啟鑽苑5座3501單位，指原本想選「樓王」單位，但已被選走，不過所選單位父親非常喜歡，所以也很開心。他認為其他屋苑樓齡太高，所以沒有考慮。他又指，啟鑽苑單位的反應沒有如其預期般踴躍，指在他前面指賣了約5個單位，反而租置公屋已賣了約10個。

同為白田邨重建戶的余先生則選中東頭二邨的租置計劃回收單位，指自已曾走訪不同租置單位，原心儀鑽石山鳳德邨，但因籌號太後已被選走，不過選到約93萬的500呎大單位已很滿意，又指等了這個機會很多年。至於為何不選啟鑽苑，他坦言因為沒有錢，負擔不起。

原居葵涌邨的陳小姐首次申請便成功抽中，形容很開心和興奮，她選了啟鑽苑35樓近380呎的單位，指會用來自住，認為啟鑽苑是新樓且交通方便，經濟上又能夠負擔，便買大單位希望住得舒服點。她又指，開頭很擔心未能選到心儀單位，但發現較她早揀樓的重建戶大多選擇租置回收單位，認為很幸運。

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房委會資助房屋小組委員梁文廣指，鑽石山啟鑽苑的地理位置和交通都非常好，預計可以全部賣完，但對青衣「青富苑」等貨尾單位的銷量不樂觀，相信仍會滯銷。他又認為，租置計劃回收單位的吸引力和啟鑽苑不相伯仲，在某些地方的查詢率甚至高過啟鑽苑，相信同樣可以消化完。

梁文廣又指，現時的綠置居只是將公屋單位轉為出售，但公屋居民本身也有改善居住環境訴求，對他們來說並非很吸引，認為今期綠置居後政府應該全面檢視綠置居的大小和價錢等，令綠置居更適合公屋居民置業。

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記者：黃小冰

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