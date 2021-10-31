【主播媽媽】為子女備戰幼小面試 蔡雪瑩分享心得：拍片最好不要由陌生人負責

每年9月至11月都是幼稚園及直私小學的面試高峰期，今集《湊得輕鬆啲》邀請了前主播媽媽蔡雪瑩分享為子女備戰幼小面試的心路歷程，她的長子Wesley今年5歲正值報讀小一，而今年3歲的幼女Sheryl已順利入讀N班，她特意分享了為女兒拍片面試的實用心得。

長子Wesley現時正報讀小一，考慮到兒子的慢熱型個，蔡雪瑩也為Wesley報讀了數間直私小學，希望多些面試機會可以熱身。她坦言，過去受疫情影響，兒子在家zoom上課比較難專心，學術未必追得很理想，她也為兒子報讀phonics班、認字班，增強中英文表達能力。

回想停課及在家上zoom的那個階段，蔡雪瑩形容是個艱辛的過程，幾乎每天跟兒子為了功課而拉鋸，有時更忍不住因教導功課而責罵兒子，事後又感到非常後悔。

要讓他坐定定做功課，寫字，對於一個四歲男孩，同一個字寫十幾次，是一件很困難的事。

她開始反省自己的教育方法，並購買育兒書籍回家，重新學習教育子女。經過努力後，兒子明白放學回家要做功課，也知道課外活動要留心聽老師講解，情況也大為改善。

至於幼女去年成功獲幼兒園錄取由PN開始直升，談到準備面試的過程，受疫情影響也是困難重重，尤其是拍片面試。蔡雪瑩指，當時報考了幾間幼稚園，雖然學校沒有面試要求，為了表達自己的誠意，她特意為女兒準備了portfolio。

一歲的小朋友的portfolio可以寫甚麼？曾經任職記者的蔡雪瑩，想到利用短片加VO交給學校，「誠意推介妹妹」，包括各方面表現很好很乖很聽話。她也提及特別注重女兒她的禮貌，因為女孩比較成熟。

如何能利用影片吸引校方的注意？蔡雪瑩分享自己的心得，最重要的是不要找陌生人幫忙拍攝。她提及很多家長由於不懂拍片剪片而聘請坊間人士幫忙，她建議最好由爸爸媽媽自行拍攝。

當時我要求爸爸放半天假，回來幫忙拍攝，因為對於小朋友來說，陌生人是會影響他們的表現。

至於影片的内容，她會自行加插溫情的内容，增加印象分。

例如題目設定是，跟着媽媽轉圈，我會加哥哥，三個一起唱歌跳舞轉圈，讓學校知道原來妹妹一家人很溫馨，有哥哥陪伴長大，增加印象分。

記者：鄺嫻