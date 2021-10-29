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【難為家長】幼園要求準備萬聖節服飾　父母慨嘆：幾時開始變成軍備競賽？

育兒經 11:54 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

不少家長都需要為子女準備萬聖節服裝。

不少學校都會在萬聖節舉辦派對，讓孩子穿上自己喜愛的奇裝異服到校慶祝。然而，有網民卻認為，家長之間漸漸有競爭之心，有人特地買角色扮演的衣服，更有父母親手做衣服，然後在社交平台大曬成果，令他不禁懷疑，萬聖節成為父母間的「軍備競賽」。

有台灣網民在PTT發文指，身邊兩名當爸爸的友人，他們的小孩都升讀幼稚園，近日剛好要過萬聖節，幼稚園通知家長要準備萬聖節服裝，兩名爸爸都相當苦惱。其中一人花了數天自己DIY簡單服飾，另一人因為第二個孩子剛出生，無法騰出時間，只得買現成的衣服給孩子。

他回想，去年也見到朋友們在facebook，上載為小朋友打造的萬聖節服飾，有些小朋友更希望直接去買就好了。他不禁慨嘆，

甚麼時候開始，萬聖節變成軍備競賽的？

網民︰一堆人扮魷魚遊戲

帖文引來不少網民回討論，有網民認為，有家長精心準備是為了跟其他媽媽炫耀，滿足大家的虛榮而已，但亦有人認為，這是學校強迫父母參加的才藝競賽。
點擊睇更多網民留言：

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萬聖節趣怪裝扮

不過，事實上有不少家長都對於打扮小孩樂在其中，紛紛在社交網站上載孩子的趣怪打扮。其中facebook群組「爆廢公社」就有很多台灣家長上載孩子的萬聖節裝扮，當中《魷魚遊戲》角色是大熱，有人購買服裝，亦有人DIY。另外，有孩子打扮成《死亡筆記》的死神、紙紮公仔等。

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責任編輯：王明芳

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