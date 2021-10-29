【毅行者】樂施會指毅行者活動佔收入兩成　實體活動被拒如「震撼彈」

▲ 樂施會原訂下月舉行的毅行者活動，早前獲政府書面通知「豁免羣組聚集」申請不獲批准。（資料圖片）

樂施會原訂下月舉行的毅行者活動，惟大會前日（27日）指獲政府書面通知，「豁免羣組聚集」申請不獲批准，活動未能以連續3天的實體形式舉行；樂施會積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門許可證審批。詳情請見：【下一頁】

樂施會籌募經理黃玉閒今日（29日）於電台節目中表示，活動未能舉辦為始料不及，又指活動籌備已進入最後衝刺階段，對政府有關決定感失望。黃玉閒指出，本港疫情一直穩定，馬拉松亦於日前順利舉行，形容樂施會對成功舉辦實體活動是十拿九穩，惟最後接到申請被拒的通知，猶如「震撼彈」。她說，毅行者活動中獲得的捐助佔樂施會近兩成收入，活動取消對整體收入影響很大。

▲ 樂施會籌募經理黃玉閒。（資料圖片）

黃玉閒說，樂施會已將活動參加名額大幅減少，於起點、補給點及終點等進行密封式管理，並會確保有義工及參加者會保持1.5米社交距離，亦已要求參加者須接種兩劑新冠疫苗。黃玉閒又指出，社區已維持零感染多時，加上法例規定於郊野公園行山可不佩戴口罩，而毅行者活動的開始日為周五，相信山上與其他人士相遇的機會大減，質疑於郊野公園感染的風險是否很大。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於同一節目表示，毅行者活動在郊外地方進行，如參加者已接種疫苗，並持有48小時內陰性檢測證明，雖然起步時或有較多人聚集，但社區零確診，相信感染及傳播病毒的風險相對低。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴