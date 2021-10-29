【美酒佳餚巡禮】雲頂夢號坐郵輪遊公海無限暢飲　包香檳威士忌及任飲葡萄酒雞尾酒【內附詳情】

▲ 星夢郵輪將於11月3日至28日期間推出海上美酒佳餚巡「郵」活動。

10至11月向來是香港的美酒佳餚月，現在連公海遊也能感到飲酒氣氛。星夢郵輪將於11月3日至28日期間推出海上美酒佳餚巡「郵」活動，旅客額外加購「經典酒水套餐」及「尊尚酒水套餐」，包一杯Moet & Chandon或Dom Perignon香檳、Johnnie Walker威士忌、Penfolds紅酒及雞尾酒，另可無限暢飲指定葡萄酒、啤酒、烈酒和雞尾酒，價錢分別由$899及$1,499（兩晚）、$1,399及$1,999（三晚）起。

▲ 雲頂夢號有全球首間海上「尊邸」，專門品飲Johnnie Walker各款威士忌。（張頌婷攝）

「雲頂夢號」酒吧天地設有4個品酒專區，香檳吧可品嚐經典的Moet Imperial及香檳之王Dom Perignon，細味香檳優雅細膩的氣泡及香氣。旁邊的Penfolds酒窖，則有多款澳洲著名品牌Penfolds出品，品嚐充滿果香或層次複雜的葡萄酒。

船上更有全球首間海上「尊邸」，試喝Double Black及Blue Label兩款混合威士忌。對單一麥芽威士忌有興趣，就不要錯過11月7日及24日出發的航次，由Macey & Sons 的創辦人Jonathan Macey主辦威士忌分享會，帶領旅客探索和享受蘇格蘭威士忌。

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期間Zouk海灘派對俱樂部亦推出地中海主題雞尾酒和西班牙伴酒小食，配以現場拉丁舞表演，部分日子露天戲院將播放與葡萄酒和香檳相關的電影。而著名調酒師和葡萄酒專家亦會登船主持免費工作坊，美酒愛好者萬勿錯過。

▲ Penfolds酒窖門外有全球限量6支、與Saint Louis合作製成的珍貴水晶版，酒迷定要打卡。（張頌婷攝）

雲頂夢號美酒佳餚巡「郵」

預訂日期：即日至11月26日

航行日期：11月3日至28日

價錢：2晚由$1,688起

記者：張頌婷