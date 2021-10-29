【親子好去處】首屆香港國際汽車博覽12月登場　車展+賽車電競+兒童汽車嘉年華

▲ 全球限量別注版Tiny x IMXHK模型巴士以1:110 款式推出。（主辦機提供）

首屆香港國際汽車博覽（IMXHK）將於亞洲國際博覽館舉行，以「Mobility+」為主題，匯集一眾國際知名品牌的汽車展覽、汽車設計工作室作品、潮流品牌聯乘、賽車電競，以及兒童汽車嘉年華等多個元素，一眾汽車愛好者、時尚達人及家庭組合，也可找到心頭好！

▲ E-sport Zone 設計意念圖。（主辦機提供）

汽車展覽廊：匯聚全球知名乘用車、商用車、電單車、航空交通、遊艇等品牌，包括Tesla、Bentley、Audi、VW、Mercedes Benz、BMW、Toyota、Honda、 Nissan、Harley Davidson、Ducati、MV Agusta、Simpson Marine等，超過150部展覽汽車，當中更有品牌會在IMXHK中率先舉行新車及新品發布。場內香港汽車文化節亦會介紹香港的汽車發展史、香港珍藏家系列等。各大車會亦將展出多架特色珍藏型號。



設計師專區：集結GFG Style、Pininfarina及Zagato等多間頂尖設計工作室，帶來多輛超級跑車、原型車、概念車，矚目展品包括首次登陸香港、來自日本的超級跑車創新品牌Aspark Owl以及GFG Style的 Bandini Dora，可一睹頂尖汽車設計，與珍罕的展品作近距離接觸。

電競專區：在2021年東京奧運開幕前，國際奧委會首度舉行「奧運虛擬系列賽」的電競活動，當中不乏香港電競車手的身影。是次IMXHK由多個電子競技相關知名品牌組成的電競專區，勢將成為年輕人格鬥場，以多個賽車遊戲一較高下。

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CARnival汽車嘉年華：一系列有趣的親子活動包括兒童電動車之旅、兒童駕駛學校、道路安全課程等，讓小朋友於玩樂之中學習道路安全，從小培養正確觀念。此外，「爸爸工房」會主理的親子兒童電動車「砌車」及設計工作坊、SDM帶來的小朋友汽車舞蹈表演及即場教導舞蹈、小小車模/車手Cosplay大賽、兒童STEM工作坊等。

還有主打香港情懷的TINY微影專區，以香港玩具及模型細說香港故事的本地人氣車仔品牌TINY，在會場內將展出限定版模型巴士，參觀者憑門票更可於現場即時預訂，將別注版IMKHK主題模型巴士帶回家！

《香港國際汽車博覽 IMXHK 2021》

日期：12月1日至4日（10am-8pm）、12月5日（10am-7pm）

地點：亞洲國際博覽館5,7,9號館

門票：成人$80、$480（貴賓）及 $780（尊尚貴賓）

備註：票價包括來回接駁巴士，1.2米以下小童、65歲或以上本港居民免費入場。

記者：李越樺