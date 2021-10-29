【新冠疫苗】網售「假手臂」供接種疫苗時配戴　賣家：左右手多種膚色任君選擇

為遏止新冠肺炎疫情惡化，全球多個國家開始強制規定民眾接種疫苗。澳洲有媒體報道，近日有人在網上出售「假手臂」，讓反疫苗人士在接種時蒙混過關，以騙取證明。「假手臂」有左、右手及不同膚色選擇，每隻售1500澳元（約8800港元）。

根據當地媒體報道，「假手臂」廣告最初出現在Facebook一個群組，貼文寫道「戴上假手臂（左右都有）去接種新冠疫苗，配戴時最好穿冬天的外套，來掩飾你原本的手臂，多種膚色任君挑選，掛號快遞寄出」，每隻售1500澳元。

▲ （網上圖片）

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廣告引起網民熱烈討論，不少人都認為相當荒謬，並覺得廣告只是惡搞，有網民調侃，佩戴假手臂前記得先用微波爐加熱，「讓假手臂溫度跟體溫比較接近」，亦有網民表示，「如果為你注射的醫護人員連真假手臂也無法分辨，還是找其他人幫你注射比較安全」。

自10月15日起，澳洲政府規定所有全國勞工都須接種至少一劑新冠疫苗，違反者有機會被解僱。墨爾本在解封後，亦禁止未接種疫苗者進入餐廳等特定場所。

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責任編輯：羅嘉欣