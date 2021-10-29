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【星空下的仁醫】吳嘉儀入院垂危囡囡哭崩　林靖文喊功了得分享流淚心得

娛樂 12:35 2021/10/29

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林靖文喊功了得。

由馬國明、鍾嘉欣、鄭嘉穎等主演TVB台慶劇《星空下的仁醫》由不同病童個案貫穿劇情，本周播出的「先天性心臟病」個案睿睿，由於情節動人，加上演員姜麗文及鍾嘉欣演技超班，贏盡好評，而緊接的重點新個案琳琳母女，播出後再度牽動網民情緒，網民更留言：「有冇一集可以回吓氣？喊死！」

新個案主角是琳琳母女，琳琳媽（吳嘉儀飾）因懷孕時沒做好身體檢查，將結節性硬化症遺傳給女兒，琳琳（林靖文飾）因而需入院切除腫瘤保命，卻因腫瘤大細及資助等問題令母親糾結不已。

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為保住工作及照顧女兒，琳琳媽無視本身頂著的巨大腫瘤，每天疲於奔命並仍堅持煮飯安撫病榻中女兒，懂事的女兒縱然不適，也勉強把媽媽的心意吃進肚。

最終琳琳媽不支暈倒，琳琳爆喊情節感動無數網民：「琳琳做得好好，喊C人咩」、「細路女都咁好戲」、「小朋友水汪汪的，很心痛」、「細路女講嘢好感動」

【星空下的仁醫】鍾嘉欣演喊戲出色被封視后大熱　姜麗文演繹病童媽媽感動觀眾

同場加映：林秀怡訪問

獲網民大讚的「琳琳」名為林靖文，曾演出不少無綫劇集，包括《不懂撒嬌的女人》、《法證先鋒IV》等，當時已憑超卓喊功震撼觀眾。靖文受訪時，坦言自己亦很喜歡琳琳這個角色，因為「好生性」，她透露謂拍喊戲秘訣是「飲好多好多水」，並指自己其實並不愛哭：「除非跌親流好多血好痛就會喊，但一陣就收聲。」

分享拍喊戲心得

她指與飾演其母的吳嘉儀合作得很開心：「佢唔係第一次做我媽咪喇，佢仲會教我做功課。」乖巧的靖文，又感謝鄭嘉穎帶她入戲，並搞笑謂：「我有偷聽到佢同其他演員讚我好戲，好開心！」

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至於琳琳媽吳嘉儀（七姐）則畢業於香港演藝學院表演系，以優異成績連奪兩個獎學金，自加入TVB後一直默默耕耘，曾演出《愛‧回家之八時入席》以及《今宵大廈》鴉烏一角。

昨晚《星空》的結尾，講到琳琳媽垂危，觀眾對於其生死十分緊張；而琳琳除了擔心母親安危，自己亦要面臨重大手術。據知琳琳周五一集將會面對更多難關，且靖文的演出將會更具感染力。

撰文 : TOPick柴犬出動

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