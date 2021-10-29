  • 27°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR炸雞】MIRROR×麥炸雞掀全城食雞熱潮　營養師解構炸雞成份教健康貼士

保健美顏 13:02 2021/10/29

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

營養師解構炸雞成份教健康進食貼士。

適逢本地人氣男團MIRROR成軍3週年，麥當勞就聯乘MIRROR推出期間限定新口味「爆蒜麥炸雞」，掀起一眾「鏡粉」食雞熱潮。註冊營養師黃兆章（Anson）指出，炸雞含有蛋白質、鋅質、維他命B12等多種營養素，但經油炸後脂肪及熱量也不少。想食得健康，不妨留意下列一些飲食貼士。

黃兆章受訪表示，兩件原味炸雞的卡路里大概是690kcal，相當於約3/4碟乾炒牛河。三款口味（原味、爆蒜、蜜糖）中，估計原味及爆蒜的熱量比較接近，而以蜜糖味的卡路里相對比較高，原因與製作過程中加入蜜糖有關：

在食物中每添加一湯匙蜜糖進去，就會加了64kcal落去，另有17克糖分。

兩件炸雞的運動消耗量是多少？黃兆章指出是要視乎進食者的體重而計算，點擊下圖睇不同人士消耗量：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片：失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限

若果想食得健康些，黃兆章建議最簡單的做法是將炸雞去皮。如跟餐連薯條，可將薯條換成粟米。一份中薯條的卡路里是313kcal，而中粟米只是81kcal，中間可省去近4至5倍的卡路里。同樣地，中薯條含198毫克鈉質及17克脂肪，惟中粟米僅得5毫克鈉質及2克脂肪，因此鈉質及脂肪也節省不少。

至於飲品上，黃兆章建議可將正常可樂換做無糖可樂：「中可樂一杯148kcal，糖分為36.5克；轉無糖可樂就是零卡零糖，已經好好多。」

    點擊圖片放大
    +16
    +15

最新影片：轉季天氣易誘發鼻敏感　中醫教茶療及穴位紓緩

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋

相關文章

【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】
18:19 2021/10/25
【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】
【鏡粉注意】麥當勞今起推「爆蒜麥炸雞」送鏡仔卡　一文看清各區不同鏡仔主題分店
10:48 2021/10/25
【鏡粉注意】麥當勞今起推「爆蒜麥炸雞」送鏡仔卡　一文看清各區不同鏡仔主題分店
【MIRROR】用滙豐信用卡「One And All」套餐買1送1　麥當勞消費30元額外10%「獎賞錢」回贈
16:23 2021/10/26
【MIRROR】用滙豐信用卡「One And All」套餐買1送1　麥當勞消費30元額外10%「獎賞錢」回贈

你可能感興趣

【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】
18:19 2021/10/25
【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】
【鏡粉注意】麥當勞今起推「爆蒜麥炸雞」送鏡仔卡　一文看清各區不同鏡仔主題分店
10:48 2021/10/25
【鏡粉注意】麥當勞今起推「爆蒜麥炸雞」送鏡仔卡　一文看清各區不同鏡仔主題分店
【MIRROR】用滙豐信用卡「One And All」套餐買1送1　麥當勞消費30元額外10%「獎賞錢」回贈
16:23 2021/10/26
【MIRROR】用滙豐信用卡「One And All」套餐買1送1　麥當勞消費30元額外10%「獎賞錢」回贈
健康養生 健康問題 營養素 糖分 脂肪 熱量 營養師 Mirror 麥當勞

最高瀏覽

【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡
18:32 2021/10/27
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡
【無品老師】幼稚園男童不慎在尿兜大便　老師要求徒手撿起兼拍片取笑
11:34 2021/10/28
【無品老師】幼稚園男童不慎在尿兜大便　老師要求徒手撿起兼拍片取笑
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
18:31 2021/10/28
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中