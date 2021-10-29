【MIRROR炸雞】MIRROR×麥炸雞掀全城食雞熱潮　營養師解構炸雞成份教健康貼士

▲ 營養師解構炸雞成份教健康進食貼士。

適逢本地人氣男團MIRROR成軍3週年，麥當勞就聯乘MIRROR推出期間限定新口味「爆蒜麥炸雞」，掀起一眾「鏡粉」食雞熱潮。註冊營養師黃兆章（Anson）指出，炸雞含有蛋白質、鋅質、維他命B12等多種營養素，但經油炸後脂肪及熱量也不少。想食得健康，不妨留意下列一些飲食貼士。

黃兆章受訪表示，兩件原味炸雞的卡路里大概是690kcal，相當於約3/4碟乾炒牛河。三款口味（原味、爆蒜、蜜糖）中，估計原味及爆蒜的熱量比較接近，而以蜜糖味的卡路里相對比較高，原因與製作過程中加入蜜糖有關：

在食物中每添加一湯匙蜜糖進去，就會加了64kcal落去，另有17克糖分。

兩件炸雞的運動消耗量是多少？黃兆章指出是要視乎進食者的體重而計算，點擊下圖睇不同人士消耗量：

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若果想食得健康些，黃兆章建議最簡單的做法是將炸雞去皮。如跟餐連薯條，可將薯條換成粟米。一份中薯條的卡路里是313kcal，而中粟米只是81kcal，中間可省去近4至5倍的卡路里。同樣地，中薯條含198毫克鈉質及17克脂肪，惟中粟米僅得5毫克鈉質及2克脂肪，因此鈉質及脂肪也節省不少。

至於飲品上，黃兆章建議可將正常可樂換做無糖可樂：「中可樂一杯148kcal，糖分為36.5克；轉無糖可樂就是零卡零糖，已經好好多。」

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責任編輯：陳昊淋