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【酒店怪客】男子住酒店1個月拒讓職員執房　遺大堆外賣盒煙頭山廁所極嘔心

健康 12:44 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

男子住酒店1個月拒讓職員打掃，離開後遺下大堆垃圾，臭味瀰漫整個樓層。

酒店再現「極品」住客！內地一名男子入住雲南的酒店近一個月，拒絕讓職員入內打掃衛生。結果，他未辦退房手續就離開，職員一開門驚見房間已變垃圾房，處處放滿垃圾，臭味瀰漫整個樓層。

內媒報道，該名男子入住的是雲南芒市一間酒店，入住期間，他拒絕讓職員入內打掃，也從沒外出。一直以來，他也是叫外賣，然後叫人把食物放在門口。最近他沒正式辦理退房手續，只向職員表示做核酸檢測，結果一去沒回頭。10月24日，酒店職員打開房門後，驚見滿房垃圾，並有蒼蠅飛過，不禁大叫「666」。「666」是內地網絡用語，形容某人或某事令人折服。

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從酒店職員拍攝的影片可見，一踏進房門，就可見到遍地是外賣盒，吃完的外賣盒、飲品膠杯、膠袋隨手放在桌上、椅子上，甚至睡床旁，而且沒包裹好。
至於床頭旁，同樣堆滿垃圾，甚至更出現一座「煙頭山」，估計約有百多枝。白色的床單和被套也變灰色，並有黑色煙漬。廁所亦變得很嘔心，馬桶附近的地板有一灘啡黃色異物，並有不明污漬。

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目前該房間已打掃乾淨，惟職員表示，整個三樓樓層仍散發一股很臭的氣味。網民看到影片也直呼恐怖，有人稱「這樣的人居然還能活著？」也有人質疑，為何住這麼久也沒發現臭味。另有人建議開設全國聯網「黑名單客戶」。

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責任編輯：羅嘉欣

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