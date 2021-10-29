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【驚險意外】司機疑未拉手掣保母車溜前撼的士　網民︰揸校巴應該更小心

親子 12:46 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

元朗有保母車司機懷疑未拉手掣就落車，保母車溜前撞向對面線的士。

日前網上流傳一段車cam（行車紀錄儀）片段，元朗有保母車司機懷疑未拉手掣就落車，保母車因而溜前。雖然司機發現保母車溜前後，已拔足狂奔試圖救車，可是無法阻止意外發生，最終保母車撞向對面線的士。　

司機狂奔救車不果

本周三（27日）YouTube頻道「車CAM特警」上載了一段約46秒的車cam片段，據知車cam片段顯示時間為本周一（25日），事發於元朗工業邨一帶。從影片可見，有一輛橙色保母車停泊在路邊，穿粉紅色衫的司機落車向後走。此時保母車傾斜向前溜，司機得知後隨即奔向保母車。

司機跑向保母車車頭，雙手推開保母車，嘗試停止保母車繼續向前，不過保母車還是直撼對面線的士。之後司機打開車門，估計他是拉手掣，以免保母車再溜，幸保母車上沒有學生。

最新影片：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

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網民︰揸校巴應更小心

網民認為司機安全意識不足，尤其駕駛接載兒童的保母車更應格外謹慎。另一方面有網民指，未造成死傷慘劇已是不幸中之大幸。有網民留言，「拉手掣真係咁難咩？落車都唔拉手掣」、「揸校巴嘅司機係咪應該更小心」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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最新家庭台影片：私房菜總廚公開乾炒牛河3大秘訣 掌握牛肉嫩滑河粉不黐底竅門

過去曾發生保母車奪命交通意外，2018年12月10日，一輛停泊在北角長康街斜路的保母車溜前，剷上行人路撞倒多名途人，造成4人死亡、11人受傷。根據車cam片段，事發時司機落車疑未有拉好手掣，車輛突然溜前，司機欲以身體擋住車輛不果，被捲入車底。

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責任編輯：王明芳

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