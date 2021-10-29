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【非法勞工】入境處一連三日反黑工拘10人　包括8黑工及2僱主

社會 12:26 2021/10/29

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入境處一連三日反黑工拘10人（新聞處提供。）

入境處一連三日反非法勞工行動，拘捕10人，包括8名黑工及2名僱主。

入境處在本月25日至27日，搜查了18個目標地點，包括商業大廈、工業大廈、按摩店、裝修中單位、餐廳、零售店鋪及貨倉，共拘捕8名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6男2女，年齡介乎23至47歲。當中2男1女持有不允許僱傭工作的擔保書。另外，2男1女亦涉嫌行使他人身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1男1女，年齡分別為28及58歲。

發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年，協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

重申僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：余思嵐

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