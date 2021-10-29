【出軌夫妻】被老婆捉姦偷食女教練　人夫公開一張紙反告妻子︰誰怕誰？

▲ 內地一名人夫被老婆捉姦偷食，他公開一張紙反告妻子。

內地有人妻帶著朋友捉姦，將丈夫與女教練在屋內的畫面放上網公審，更悲傷地出帖指3歲兒被爸爸離棄，媽媽會保護他，令網民狠批出軌人夫。可是，人夫不甘示弱，展示有力的證據，結局神逆轉，令網民反過來同情人夫的遭遇。

捉姦老公偷食教練

綜合內地傳媒報道，內地浙江省紹興市一名人妻因范姓丈夫離家半個月，憤而帶同友人闖入小三女健身教練的家，邊拍片邊捉姦。影片中，小三女教練聲稱不知道男方已婚，大婆表示她跟范男更育3歲兒子，老公半個月已沒有回家，逼不得已才要拍片捉姦。老公一幅淡定的模樣，坐在床邊玩手機，不以為然。

老婆之後更在微博發了一篇千字文，是給3歲兒子的一封信，更附有她牽著兒子小手的照片，令人心痛她的經歷。她對兒子感愧疚，指孩子出生沒法選擇爸媽，3歲的他要經歷父母的不和。

從來不在你面前說誰不好，委屈自己咽。但作為一個男子漢，請你記住今天，善良、責任與誠實是最重要的。今天你的爸爸范XX（全名）說你不是他生的，打了媽媽和外婆，看你哭著幫我們，我很心疼，沒能夠好好保護你……

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妻被家暴保護不到3歲兒

人妻文中強調不會讓孩子、家人受委屈，用法律保護自己，並會離婚。她對婚姻表示失望︰

離婚讓我明白很多，當初和你好的他，現在要錢要你死的也是他……我一直問心無愧，女子本弱，為母則剛。

丈夫公開一張紙反擊逆轉

她的帖文引起很多網民同情，網友大罵范男是賤男渣男拋妻棄子，心痛妻子痴心錯付。由於老婆公開了影片及丈夫的全名，范男被力數不是受到極大的群眾壓力，忍無可忍的他反過來展示一張紙，反告妻子「誰怕誰？」，那張紙是一份親子鑑定報告。一直戴綠帽的范男發文反擊，內容見下圖︰

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結果逆轉 網民同情人夫

結果神逆轉，「吃花生」的網民開始轉向，知道先出軌的是妻子，向人夫道歉是先入為主誤會他，並改而抨擊妻子可恥、不要臉，更利用孩子搏同情，她才對不起孩子。

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責任編輯︰王明芳