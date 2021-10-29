【強制檢測】第35輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於11月9日前完成

▲ 第35輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測將於下周三（11月3日）展開。（資料圖片）

政府今日（29日）宣布，第35輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，指定受檢人士須於下周三（11月3日）起一周內進行檢測。

食物及衞生局局長昨日（28日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於11月10日至16日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工）進行指明檢測。

上述人士須於11月3日至9日期間，按照公告指明的規定及程序，進行新冠肺炎的聚合酶連鎖反應核酸檢測（指明檢測），而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，但已經完成新冠疫苗接種人士，即在檢測期限最少14天前已合共接種了兩劑疫苗人士，則無須進行指明檢測。

社署發言人指出，由第26輪強制檢測起，若不是獲醫生書面證明因健康理由而沒有接種新冠疫苗的院舍員工，需要自費接受強制病毒檢測。若已完成接種人員選擇維持自願接受檢測，目前仍可繼續獲免費病毒檢測。

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責任編輯：馮琪雅