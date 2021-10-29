【親子玩樂】元氣壽司推小朋友幫小朋友計劃　買兒童壽司盛送STEAM有趣小禮物

▲ 元氣壽司與青協合作推小朋友幫小朋友計劃，凡購買兒童壽司盛便捐$5予便會捐出港幣$5 予青協。（元氣提供）

元氣壽司自2017年起就與香港青年協會合作，為有需要的小朋友帶來愉快學習體驗，至今已有超過13,000人次小朋友受惠。今年元氣會繼續與青協合作，推動「小朋友幫小朋友」，透過一連串遊戲工作坊、電腦編程、科學、藝術及數學等STEAM活動，啟發小朋友創意，豐富其成長經歷。

由即日起至11月18日，顧客凡購買外賣自取，或透過外賣自取網上訂購平台購買一盒兒童壽司盛，元氣壽司就會捐出$5予青協支持「開心童玩—愉快學習計劃」。計劃會在多區的青協青年空間開展，舉辦超過90場STEAM工作坊，讓來自天水圍、屯門及觀塘等有需要的小朋友受惠，透過愉快學習發揮創造力。

▲ 4M Green Science系列的紙盒機械龍（左） 及環保巡邏員（右）。（餐廳提供）

另外元氣壽司亦會向青協捐出合共1,500套4M Green Science系列的環保巡邏員，以及紙盒機械龍STEAM玩具套裝，讓更多小朋友能透過簡單素材發揮無限創意。

而兒童壽司盛亦換上全新組合，除有元氣壽司全新代言人「屋太君」及「德德」外，更有兩款全新餐目配搭供選擇，如皇帝蟹柳、北海道玉米軍艦等，隨餐更附送 STEAM有趣小禮物一份，包括恐龍模型、浮潛八爪魚或動物填色樂，小朋友可邊吃邊增進知識。

記者︰黃依情