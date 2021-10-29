嬰兒免疫系統防衛戰　母乳重要元素：乳鐵蛋白

在疫情下，大家的消毒意識提升不少，媽媽甚至會非常緊張，花盡心力為寶寶建立無菌生活空間，卻可能弄巧反拙，阻礙小孩免疫系統的成長。母乳提供天然抗體，能夠為寶寶提供足夠免疫力應付外在環境挑戰。根據世界衛生組織建議，延長母乳哺乳時間對嬰兒成長有正面影響。當中蘊含的「乳鐵蛋白（Lactoferrin）」，可支持原生免疫力的建立，讓他們健康成長。

▲ 母乳餵哺期是為寶寶建立原生免疫系統嘅黃金時期。

過度消毒弄巧成拙

寶寶還未擁有健全的免疫系統，疫情下父母不免感到焦慮，家居及所有日常用品皆用消藥產品擦拭，自製無菌空間。不過，《衛報》7月一篇報導指出，紐西蘭出現感染一種呼吸道致命病毒嬰幼兒數目大增的情況，其中一個主因是過度消毒。嬰兒因無法接觸多樣細菌與病毒，打亂了免疫系統的成長，在免疫系統缺少刺激和訓練下，最終無法對抗外來病菌，成長後可能產生更多健康問題。因此父母不應過分消毒家居環境，只需保持日常清潔衛生即可。

▲ 七成以上的免疫細胞都集中在腸道，維持腸道菌叢平衡，有助建立更強健的免疫系統。

以母乳培育免疫系統

要為小孩從小建立原生免疫力，最好的方法是餵哺母乳。母乳除了含有豐富益生菌、活免疫細胞、酵素等，也包括佔母乳蛋白質約15-20%的免疫蛋白*——乳鐵蛋白。乳鐵蛋白能夠黏附鐵質，讓嬰兒柔嫩的腸胃更容易吸收鐵質，同時阻礙病菌吸收鐵質繁殖，有助減少嬰兒生病與腹瀉的機會，維持腸道菌叢的平衡，對免疫系統的發育和成熟有促進作用。

▲ 乳鐵蛋白有黏附鐵質的特性，阻礙腸道的病菌吸收鐵質繁殖，有助減少嬰兒生病機會。

含乳鐵蛋白的配方奶粉可幫助建立原生免疫力

媽媽生產後第一至三天的母乳又稱初乳，之後會變成過渡乳，產後三星期左右則為成熟乳。珍貴的初乳飽含豐富的抗體及原生乳鐵蛋白，其含量會逐漸減少。

▲ 生產後第一至三天的初乳是最營養充足的母乳，之後會隨著時間慢慢轉化為脂肪和乳糖含量較高的成熟乳。

初乳當中的乳鐵蛋白是天然乳汁中的核心免疫蛋白，每10,000克原乳只能提取1克乳鐵蛋白，非常珍貴。市面上亦有配方奶粉含乳鐵蛋白，幫助寶寶的原生免疫系統打好根基。如需以混合方式餵哺寶寶，媽媽可以按醫護人員建議，選擇接近天然母乳成份的奶粉為寶寶補充營養。

*Lonnerdal, B. 2014.

^成熟乳指28天之後Rai et al.,2014 ; Lonnerdal, 2014

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