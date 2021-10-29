【立冬養生】立冬小朋友宜平補防病　中醫：淮山百合蓮子補脾胃

▲ 立冬小朋友宜平補防病，中醫推介淮山百合蓮子補脾胃。

轉眼天氣驟涼，下周日即將迎來本年立冬。冬者，終也。立冬之時，萬物終成，代表冬季的開始。中醫認為，立冬後人體隨自然界轉變而陽氣內潛，養生以補腎防寒，斂陰護陽為原則，是為補冬的好時機。註冊中醫師梁志軒指，大家進補時應考慮個人體質，不宜過分。

來到十月下旬，早晚見涼意，即使中午時份，走在街上縱陽光明媚亦需添衣。「以節氣來說，立冬過後就標誌為冬季時間，所以在飲食上、養生方面等，都會有所調整。雖然香港屬於南方地區，氣候上不會一下子就變冷，但其實人體的氣，亦會順隨着大自然的規律而有所轉變，所以亦應該注意節氣的轉換。」梁醫師解釋道。

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中醫認為，針對不同季節，人體的五臟六腑亦有相應的養生準則。如春季養肝、夏季養心、秋季養肺、冬季則養腎。「因冬天屬於閉藏的時候，養生方面的話，會主張減少激烈的運動，以靜態的活動為主，不過分耗散體力。就像大自然中有些動物會在冬季冬眠，養精蓄銳，待至春天才重新甦醒。我們若在秋冬兩季做好休養，春季時的氣便會更好。」

早睡晚起養精蓄銳

梁醫師建議，生活作息方面，情況許可的話，盡量早睡晚起。「能夠因應冬天日照時間的變化而順應作息，是最好的。稍微早一點點睡，再較夏天時稍晚一點點起床，或至少保障睡眠充足，再配合偏靜態的活動。那麼對身體的氣，即中醫所指的陽氣，會有更好的影響。」

提到秋冬進補，不少人或會以為愈燥愈好，如羊肉。然而各人體質不同，即使冬天適宜進補，也要視乎個人情況而定。「如小朋友的話，不宜過早為他們進補，平補會更適合。即選用一些較為平和的食材，在日常烹調中入饌，如淮山、百合、蓮子等。這些食材容易吸收，以補脾胃為主，對消化有幫助。」

梁醫師續指，若本身脾胃較差、吸收力較差的人，也會較適合平補。因為太滋補的話，更易引起食滯，反會導致新的問題。

平補以外，亦有清補。「因為秋天亦未完全過去，而且不少人在初冬也有喉嚨乾燥的問題，此時便適宜進行清補，如清補涼。清補以滋陰潤肺為主，常用材料有淮山、蓮子、芡實、薏米、百合及沙參等，能預防肺燥咳嗽。」而最後的溫補，就是較為燥熱的食材，如紅參、高麗參、鹿茸等。「而濕疹、鼻敏感等患者，則會以補脾肺為主。但若症狀嚴重，便不應急於進補，而要先等症狀緩減，否則會加重身體負擔，得不償失。」

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口罩圍巾保暖防病

立冬時節為秋轉向冬之際，日夜溫差大，且偶有季候風出現，令人容易受涼或引起呼吸方面的問題。「每當秋冬轉季，較多出現的就是呼吸系統的問題，如咳嗽、流鼻水等。因為人體除了皮膚外，和外界接觸的第一個門戶就是口鼻，所以當周邊氣候、溫度出現變化，口鼻相關的問題便會最先、最多。尤其本身有哮喘、鼻敏感等相關呼吸系統疾病的人士。」

「最簡單的預防方法是戴口罩，因為能遮擋冷風直接吹向口鼻，不只擋風，也令吸入的空氣溫度稍為高一點點，其紓緩不適症狀有一定的效果。所以過往在疫情前，遇上病人咳嗽或鼻敏感情況嚴重，都會建議他們在外出時戴上口罩，不只擋風，對於一些易引起敏感反應的物質，如灰塵、花粉等，都有阻隔作用。」口鼻以外，頸部也是另一要注意避免吹風的部位。他指若如現在天氣未冷，未適合戴頸巾的話，可以選擇圍上薄絲巾，或將外套領口拉高，也能為頸部位置作一定程度的保暖。

責任編輯：周美好