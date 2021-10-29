【著數優惠】坐的士食段純貞牛肉麵或京都勝牛　惠顧滿300元憑車費正本可即減最多30元【內附地址】

▲ 坐的士去食京都勝牛日本吉列牛排，惠顧滿$300，回贈的士費$30。(餐廳提供)

只要你是台灣牛肉麵粉絲，或是日式吉列牛排的愛好者，都可享有同等着數待遇。因為來自台灣的人氣牛肉麵店段純貞與日本吉列牛排專門店京都勝牛，於今個秋冬為大家帶來多重精采優惠。

著數一：坐的士去食飯

現凡憑即日市區的士收據正本，到銅鑼灣或將軍澳京都勝牛、段純貞店惠顧晚市滿$300，可獲高達$30消費回贈扣減即日餐飲消費。回贈以的士收據金額作扣減，不能兌換現金。

▲ 台灣人氣段純貞牛肉麵的招牌麵，坐的士去食超開心。(餐廳提供)

著數二：指定優惠

兩間店分別有不同的指定優惠：

1.京都勝牛設生日優惠，於生日月內每四位客人惠顧任何正價套餐，生日之星可免費獲贈自選甜品一客（價值$58）。須入座前兩天訂座，並出示身份證明文件。

2.段純貞牛肉麵設下午茶優惠，惠顧主餐牌內任何麵食，可享半價加購飲品一杯。

供應時間：逢周一至五 2:30pm-5:30pm（公眾假期除外）

適用於將軍澳、銅鑼灣及荃灣分店

▲ 吉列芝士素豚肉餅，炸得非常香口。(餐廳提供)

著數三：餐飲禮券

兩店並攜手推出餐飲禮券，送客自用悉隨專意。餐飲禮券*每張面值$200，買得愈多，額外禮遇愈多。

購買總額 可獲得禮券 額外禮遇 $1,000 $1,200 小食、甜品、飲品、餐飲禮券一套（價值高達$580） $2,000 $2,400 小食、甜品、飲品、餐飲禮券兩套 +$100 餐飲優惠券一張（價值高達 $1,260） $3,000 $3,800 小食、甜品、飲品、餐飲禮券三套 +$100 餐飲優惠券兩張（價值高達 $1,940）

*餐飲禮券可於銅鑼灣及將軍澳分店購買及使用

- 所有價目以港幣計算，並另需收取10%服務費

- 優惠期至2021年12月31日

各分店地址：

銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖

京都勝牛：2117 9195

段純貞牛肉麵：2117 4240

將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地庫B03號舖

京都勝牛：3425 4616

段純貞牛肉麵：3425 4620

荃灣楊屋道8號如心廣場1期1樓105-107號舖

段純貞牛肉麵：2662 0065

記者：郭秀芳