【校長專欄】患讀寫障礙語文是學習天敵 男生獲老師發掘潛能數學賽獲星中之星殊榮

▲ 銘晉自小已判斷有讀寫障礙，語文對他來說是個天敵。

「每當要寫字，我的手好像有塊巨石綁住一樣，舉步為艱! 」「我沒想過會接觸舞台劇，更有機會面對幾千位觀眾演出我的角色!感覺太神奇!」患有讀寫障礙的中六學生銘晉與我分享他這半年間所經歷的一番話。

銘晉自小已判斷有讀寫障礙，語文對他來說是個天敵。從小到大，他即使有多努力，但語文的障礙仍然是他學習上的絆腳石。到升上中學後，因語文成績的落後，讓他感到學習有無比的壓力和無力感，曾想過放棄、逃避、隱藏，但問題仍然存在。

銘晉的問題，都是一般有讀寫障礙的學生必然遇到的過程。能否衝破這道鐵牆，自身的努力和堅持當然非常重要，但學校和老師對這群學生的引導和啟發，也往往改變宿命。

老師細心觀察 發掘學生潛能

機緣巧合之下，銘晉加入了數學學會，老師觀察到他對數字的敏感度頗高，覺得他在數理上有點天份，於是安排他參加不同的數學活動和校外比賽。欠缺自信心的銘晉，每次比賽都緊張得很，失眠、肚痛、冒汗都一併出現。雖然如此，但老師並沒有放棄，反而繼續鼓勵他，讓他一小步一小步嘗試。到今年年中，銘晉得到老師的鼓勵，鼓起勇氣參加「粵港澳資優「合24」數學挑戰賽2021」，最終他得個人獎項的最高級別----星中之星的殊榮。

銘晉坦言未曾想過自己可以在香港區以外的比賽能有機會獲獎，這個獎項對他不僅是一個認同，更是推動他堅持下去的推動力。他更下定決心，即使語文成績不理想也好，他也要向數學摘取5**的目標進發。

一個機會 重拾前所未有的信心

銘晉在校內一向較文靜，除了喜歡數學外，平日不算活躍份子。在疫情期間，銘晉有時會返學校主動找老師研習數學，剛巧他知悉校內會舉辦網上口才興趣訓練班，在老師誠意邀請下，銘晉就參加了。這個訓練班更邀請了本港兒歌天后李紫昕Purple姐姐為導師。訓練以來的兩個月，老師發覺銘晉主動了，他的自信心有點兒提升，或許他的點點努力，得到導師Purple姐姐的青睞，邀請他參與今年暑期舉行的音樂劇《台長奇遇記》演出。

最初銘晉受寵若驚，更想過自己不能勝任而有退出的念頭，但得到老師和Purple姐姐的多重鼓勵後，他都決定一試!結果銘晉在當中表現出色，更再次獲得今年十月的兒童音樂劇《國王與我》演出的機會。兩次共十場的演出經驗，讓銘晉覺得很有成功感、愉悅感。銘晉說﹕「這刻我除了喜歡數學外，我也漸漸愛上演戲。」

輸在起跑線並不重要

銘晉的小小故事，雖然談不上甚麼非凡的大成就，但他多年累積的努力，讓他衝破讀寫障礙的陰霾。銘晉明白直到今天為止，語文仍然是讓他「搞不懂」的天敵，但他不會逃避，反而明白不要因語文而窒礙自己的發展。銘晉這種正向心態，正是我們對後進學生的期盼，輸在起跑線並不重要，能跑多久才重要! 未來人生漫漫長路，段段都是障礙賽。當自己越過困難，找到滿足感的一刻，不是已經贏了。



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