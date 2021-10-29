【無腿泳將】4歲遇車禍下半身截肢不言棄　「籃球女孩」水中苦練21年後成金牌泳將

▲ 「籃球女孩」錢紅艷多年後成為泳將，在多個殘運會賽事中奪得獎牌。

又一個身殘志不殘的好榜樣！內地雲南一名農村女孩於4歲時，不幸被大貨車撞倒後捲入車底，導致盆骨以下需要完全截肢。為了讓她繼續上學，爺爺切開一個舊籃球套在她身上，從此女孩成為有名的「籃球女孩」。如今21年過去，女孩蛻變成水中飛魚，在多個殘運會中穿金戴銀。

綜合內地《新華社》報道，全國第十一屆殘疾人運動會暨第八屆特殊奧林匹克運動會於10月22日至29日在陝西舉行，著名「籃球女孩」錢紅艷都有出戰，現年25歲的錢紅艷日前於游泳項目女子400米自由泳S7級決賽中，代表雲南隊奪得一面銅牌。

▲ 錢紅艷於全國殘疾人運動會奪得一面游泳銅牌。（新華社）

錢紅艷於1996年出生在雲南曲靖陸良縣一個普通農民家庭，4歲那年，她為了撿起脫落的鞋子，不幸被大貨車撞倒捲入車底，導致盆骨以下完全截肢，只剩半身的錢紅艷，奇蹟地活下來。

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爺爺為了鼓勵孫女繼續讀書，好好生活下去，就把一個舊籃球切半，內裡墊上棉花後套在她的身下，還特製一對做扶手的木墊，讓她一步一步挪動身體走路，因此被冠以「籃球女孩」成名，得到了社會各界的幫助。

這個美好的世界沒有將我遺忘。

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11歲入殘疾人泳隊 13歲比賽

縱然磨爛了很多個籃球，這名樂觀女孩積極尋找生活樂趣。一向有游泳天賦的錢紅艷，11歲時在當地殘聯的支持及社會愛心人士協助下，加入了雲南省殘疾人游泳隊，得到知名教練的專業指導。

▲ 錢紅艷用籃球撐著身軀到達泳池。（新華社）

日游最少4小時 苦練臂力平衡力

由於她沒有下半身，在水中身體嚴重不平衡，她形容「失去腿就好比一艘船沒有舵，在水中沒有方向感，容易橫向擺動，影響速度。」教練為她制定了一套專門訓練方案，每天要接受不少於4小時的游泳訓練、舉啞鈴、仰臥起坐等訓練，以鍛煉臂力和平衡力，令她的游泳成績大有進步。

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經2年專業訓練後，錢紅艷在2009年雲南省第九屆殘運會上奪得3面金牌，並在同年的全國殘疾人（18歲以下）游泳錦標賽中奪得1金2銀。2016年，她更出征巴西里約熱內盧殘奧會，在女子100米蛙泳賽取得第九名。而2019年的天津殘運會上，錢紅艷在S7級女子游泳400米決賽亦摘下銅牌，歷年來在國內外賽事共取得20多面獎牌。

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加入殘聯工作助同路人

當年的「籃球女孩」蛻變成女飛魚，錢紅艷現時在還得到了在雲南曲靖陸良縣殘聯工作的機會，她曾在工作日記中寫道︰「殘疾人雖然失去了相對於正常人的健康，但身後擁有更多的關心、支持和力量，身體殘缺一樣可以擁有精彩的人生。」錢紅艷感謝同事熱心幫忙，助她融入大家庭。

殘疾不等於殘廢，希望自己能幫殘疾人做點實事，也希望更多的殘疾人朋友樹立生活的勇氣，用實際行動證明人生價值，回報社會，成就自我。

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責任編輯︰王明芳