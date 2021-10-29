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【異食癖】14歲異食癖少年為戒吃泥土　狂吞17支牙刷鐵釘腹痛送院急救

兒童健康 15:50 2021/10/29

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14歲少年吞下17支牙刷和鐵釘，最終需要送院取出異物。

患有「異食癖」的人，經常進食不可食用的東西，令身體出現毛病。印度一名14歲少年近日因肚子劇痛被家人送往急症，醫生在他腹中發現多達16支牙刷和近8厘米的鐵釘，慶幸經治療後已逐漸康復。原來少年本身有吃泥土的異食癖，為了改掉這個習慣，竟改吞其他東西。

少年吞下16支牙刷及1支鐵釘後，腹痛求醫。（影片截圖）

據《紐約郵報》報道，14歲的哈里斯（Harish Devi）一直對吃土成癮，他聽信了一名「醫學專家」的意見，深信吞下牙刷和鐵釘可以改善「異食癖」。而少年的家人覺得他吃泥土是被「鬼上身」，因此認為上述的物品可以幫助驅除附身於他體內的鬼魂。

然而，在吃了16支牙刷和一支長達8厘米的鐵釘後，哈里斯開始出現嚴重胃痛，被送往醫院急救。醫生照了X光片後大吃一驚，隨即進行手術，從哈里斯的腹部取出物件。從影片可見，虛弱的哈里斯躺在床上，旁邊從腹中取出、血腥的牙刷和鐵釘。

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異食癖易惹寄生蟲

值得慶幸的是，哈里斯的病情在手術後有改善，醫生希望他能完全康復。據了解，異食癖是一種常見的童年疾病，患者對泥土、人的頭髮等不可食用的物品充滿食慾。

哈里斯的泥土成癮亦可能是食土癖，人們透過吃泥土來緩解食物中毒等胃病。然而，這種習慣有機會令食用人士暴露於重金屬、有害微生物及寄生蟲中。

而這也不是第一次有人食用奇怪物品來試圖治療疾病，10月初有一名立陶宛男子吞下釘子、螺絲、堅果和刀具等，以試圖戒酒。在隨後的3小時手術中，醫生在他腹中一共取出重2磅的金屬。

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責任編輯：王明芳

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