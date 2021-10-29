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【MIRROR星蹤】Unicorn賀李駿傑出道3週年　「暗黑豬仔號」電車應援Jeremy

娛樂 16:04 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）出道三周年。

11月3日就是MIRROR成軍3週年的大日子，12子的粉絲都已經籌備了各式應援活動，12子的歌迷會安排旺角L型廣告牌、應援車、IG Filter聯合應援，其中成員李駿傑（Jeremy）的粉絲也特意預備為期三星期的電車應援，祝賀豬仔！

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）

暗黑豬仔號

Jeremy的歌迷會Jeremy Lee Fans Club十分有心地安排電車應援：「三年來的一個個舞台，如同鋪陳著一節節的路軌，開闢出一條從來無人走過的道路，電車緩緩地帶同成長的歷史駛過，不論路軌往何方伸延 ，只要是Jeremy和Unicorn結伴前行，腳下的軌道總會指引我們往新世紀進發」。

最新影片推介：林秀怡專訪

「暗黑豬仔號」詳情：

首日啟程：10月27日

廣告展示日期：10月28日至11月7日（共三星期）

電車車身號碼：153

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至於MIRROR三周年，將於下周三（11月3日）舉行「Be 3 Birthday Party」，十二子將會齊人出席，並會全日展開慶祝活動，跟鏡粉一齊慶祝。

撰文 : TOPick柴犬出動

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