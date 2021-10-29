【著數優惠】Häagen-Dazs雪糕漢堡免費試食　今明兩日指定時段10分店限量享用【內附連結】

▲ 顧客只需於Facebook或Instagram上分享Häagen-Dazs™於10月26日所發佈有關Häaburger資訊的帖子，即可於指定專門店內免費換取Häaburger一份（指定口味），有限量要快手。

Häagen-Dazs™最近推出全新產品「Häaburger」，故名思義，漢堡以招牌Häagen-Dazs™雪糕作餡，驚喜配搭令人食指大動。Häaburger即將於本月31日正式面世，客人可自選喜愛的雪糕口味，與酥香柔軟的麵包配搭，口感外熱內冷，創造出慾罷不能的極爽快感。

▲ 招牌Häagen-Dazs冰凍濃滑雪糕配上香暖軟熟的漢堡，啖啖驚喜。（Haagen Dazs提供）

雪糕迷更可一試全新登陸專門店的Love The Twist扭紋脆脆系列雪糕口味，將士多啤梨、呍呢嗱、抹茶三種經典口味，各自旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎，獨特雪糕口味與香暖皮脆的麵包結合成前所未有的美味漢堡。

招牌Häagen-Dazs™冰凍濃滑雪糕配上香暖軟熟的漢堡，啖啖驚喜，讓每一口都能嚐盡層次豐富的絕頂滋味。無論堂食或外賣，都令人忍不住即買即食！

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Häagen-Dazs™指定專門店亦將於今、明兩天（星期五：18:00、星期六：15:00），以上指定時間，搶先推出免費派發優惠。顧客只需於Facebook或Instagram上分享Häagen-Dazs™於10月26日所發佈有關Häaburger資訊的帖子，即可於指定專門店內免費換取Häaburger一份（指定口味）。每日共限量派發500份，送完即止，各位雪糕達人不容錯過！

Häaburger期間限定免費試食指定專門店：港島區（皇室堡、時代廣場、太古城中心）；九龍區（MOKO、iSQUARE、V Walk）；新界區（V city、東港城、東薈城、大埔超級城）。

記者：王嵐