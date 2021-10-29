【立法會選舉】民建聯派18人出選冀全當選　4人退下火綫包括蔣麗芸、柯創盛

▲ 民建聯派出18人參選今屆立法會換屆選舉。（梁偉榮攝）

立法會換屆選舉12月舉行，提名期明天開始。今屆立法會擁有最多席位的民建聯宣布，會派出18人循分區直選、功能界別及選委會界別出選，另有4名議員退下火綫，不尋求連任，分別是蔣麗芸、梁志祥、黃定光及柯創盛。

民建聯在分區直選派出10人，當中有4區派出新人，分別新界東南李世榮、九龍東顏汶羽、港島西陳學鋒、港島東梁熙，前3人為現任或前區議員，梁熙則沒有地區經驗。

挑戰選委界別則4人，當中張國鈞及葛珮帆是由直選「轉跑道」，其餘2人為前荃灣區議員林琳、香港青年會主席陳凱榮。

功能組別的4人，分別是在漁農界競逐連任的何俊賢、在進出口界接棒的黃英豪、社福界朱麗玲，以及由陳勇出選新增界別「港區人大政協及全國性團體代表」。

民建聯主席李慧琼表示， 上屆派出12人全數當選，冀今次也能全數勝出，又認為出選名單不算進取，因為今次選舉議席及界別都有所增加，比例上只是相若。

她又感謝4名不尋求連任議員，對議會、民建聯及社會的貢獻，尊重他們個人，以及地區和持份者的考慮。

另外，民建聯派出沒有地區經驗的梁熙出戰直選。現任香港島議員張國鈞稱，梁熙為該黨人才庫成員之一，在考核過程中，其議政及思辯能力獲充分肯定，相信配合地區團隊會有不俗表現。

民建聯完整參選名單：

分區直選

港島東（東區及灣仔）：梁熙

港島西（中西區、南區及離島）：陳學鋒

新界北（北區及元朗區西北部）：劉國勳

新界西北（屯門及元朗區東南部）：周浩鼎

新界西南（荃灣及葵青）：陳恒鑌

新界東北（大埔及沙田區西部）：陳克勤

新界東南（西貢及沙田區東部）：李世榮

九龍東（觀塘及黃大仙東南部）：顏汶羽

九龍中（九龍城及黃大仙西北部）：李慧琼

九龍西（ 深水埗及油尖旺）：鄭泳舜

功能組別

進出口界：黃英豪

港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表：陳勇

漁農界：何俊賢

社福界：朱麗玲

選委會：張國鈞、葛珮帆、林琳、陳凱榮

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記者：陳宛彤