【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因研訊　陪審團退庭商議

▲ 孕婦催生後出血亡死因研訊，陪審團退庭商議。（經濟日報資料圖片）

33歲孕婦在2016年於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治。死因研訊今（29日）踏入第7日，死因裁判官今引導陪審團可考慮3個裁決選項，包括死於自然、不幸或存疑裁決。裁判官提及，死者死因為羊水栓塞並沒有爭議，陪審團需考慮羊水栓塞的成因。5人陪審團今早11時56分開始退庭商議。

死因裁判官周慧珠今早引導陪審團指，死者梁金笑（終年33歲）的死因是羊水栓塞並沒有爭議，陪審團需考慮羊水栓塞的成因。裁判官續指，早前婦產科專家證人於庭上作供稱，羊水栓塞的出現率為10萬分之1；家屬一方傳召的婦產科專家證人勞子僖則指，當時為灌注的灌生素，令死者子宮過度收縮，以致羊水入血。另外亦有其他醫生指，催產及真空吸引助產均令羊水入血的出現率上升。

裁判官於庭上提供3個裁定死者死因的選項。第1個為死於自然，若陪審團認為死者的身體有潛在因素引致羊水栓塞下，羊水栓塞屬一個疾病，不管院方有否及時診斷或進行合適治療，均屬死於自然。

裁判官提出的第2個選項為死於不幸，若陪審團認為死者因催產、真空吸引助產或催產及真空吸引助產致羊水栓塞，羊水入血則屬傷害造成，死者死因屬死於不幸。

最後一個選項為存疑裁決，若陪審團認為羊水入血的並非由傷害及疾病而成，可作存疑裁決。裁判官續指，庭上已提供充足證據，冀陪審團可以就疾病及傷害兩個羊水栓塞的成因作出判決。

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記者：梁錦麟