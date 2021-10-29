【癌症檢查】29歲女打疫苗前全身檢查驗出初期肺癌　莫樹錦：如十數年後發現將是第四期

▲ 一名29歲女子打疫苗前檢查身體，驗出患上初期肺癌。

疫症殺人無數，亦高度破壞世界經濟，是極大的壞事，英國詩人John Milton：「Was I deceived, or did a sable cloud. Turn forth her silver lining on the night？」

「Silver lining」一詞，從此成為常用諺語，代表：即使在最壞的情況下，總有一線光輝。

冠狀病毒到底帶來甚麼silver lining？在經濟上，不少藥廠因疫苗大賣而賺得盤滿缽滿；在家庭上，禁止外出讓家人有更多時間聚首一堂，但當中可能好壞參半；在醫學上，科學家和醫生聯手抗疫因而研發出不少新疫苗、新醫藥；但在個人層面，silver lining卻不甚明顯。

慧兒只有二十九歲，在深圳工作，為往來兩地當然要接種疫苗，為安全起見，她決定先做全身檢查。以往日子，年輕女孩怎會有此打算，豈知檢查發現肺部有一公分結節，再經進一步電腦素描，竟見到左右雙肺各有四粒結節，最大一點四公分而最少有零點四公分，合理地抽取其中較大結節作病理檢查，竟然是肺腺癌，晴天霹靂，甚至有人告訴她是四期肺癌，需要馬上化療，害得她哭上大半天。

醫生細看素描，發現每點結節都是磨砂玻璃樣子，代表是早期病變，雖然是多點但也有可能是多點原發病變而非四期轉移，故此安排手術醫生切除左右最大結節，一方面手術本身是根治性，同時也可用基因檢查作比較，果然兩個結節的基因全不配對，證明是兩個一期肺癌而非四期。

若慧兒沒有因疫情而作身體檢查，十數年後發現的，將定會是四期肺癌，這便是她的silver lining。

全文刊於《經濟日報》，原題為「Silver lining」

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