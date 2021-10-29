  • 26°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症檢查】29歲女打疫苗前全身檢查驗出初期肺癌　莫樹錦：如十數年後發現將是第四期

醫生診症室 17:02 2021/10/29

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名29歲女子打疫苗前檢查身體，驗出患上初期肺癌。

疫症殺人無數，亦高度破壞世界經濟，是極大的壞事，英國詩人John Milton：「Was I deceived, or did a sable cloud. Turn forth her silver lining on the night？」

「Silver lining」一詞，從此成為常用諺語，代表：即使在最壞的情況下，總有一線光輝。

冠狀病毒到底帶來甚麼silver lining？在經濟上，不少藥廠因疫苗大賣而賺得盤滿缽滿；在家庭上，禁止外出讓家人有更多時間聚首一堂，但當中可能好壞參半；在醫學上，科學家和醫生聯手抗疫因而研發出不少新疫苗、新醫藥；但在個人層面，silver lining卻不甚明顯。

慧兒只有二十九歲，在深圳工作，為往來兩地當然要接種疫苗，為安全起見，她決定先做全身檢查。以往日子，年輕女孩怎會有此打算，豈知檢查發現肺部有一公分結節，再經進一步電腦素描，竟見到左右雙肺各有四粒結節，最大一點四公分而最少有零點四公分，合理地抽取其中較大結節作病理檢查，竟然是肺腺癌，晴天霹靂，甚至有人告訴她是四期肺癌，需要馬上化療，害得她哭上大半天。

醫生細看素描，發現每點結節都是磨砂玻璃樣子，代表是早期病變，雖然是多點但也有可能是多點原發病變而非四期轉移，故此安排手術醫生切除左右最大結節，一方面手術本身是根治性，同時也可用基因檢查作比較，果然兩個結節的基因全不配對，證明是兩個一期肺癌而非四期。

若慧兒沒有因疫情而作身體檢查，十數年後發現的，將定會是四期肺癌，這便是她的silver lining。

全文刊於《經濟日報》，原題為「Silver lining」

健康台最新影片推介：失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

相關文章

【對抗癌症】復必泰mRNA技術原意研究治癌疫苗　莫樹錦：進入第二期臨床研究
17:59 2021/10/28
【對抗癌症】復必泰mRNA技術原意研究治癌疫苗　莫樹錦：進入第二期臨床研究
【女性癌症殺手】40%乳癌個案無症狀做測試可評估患癌風險　微創手術有助乳房重建及整形
17:02 2021/10/22
【女性癌症殺手】40%乳癌個案無症狀做測試可評估患癌風險　微創手術有助乳房重建及整形
【癌症檢測】乳癌媽媽憂下一代遺傳罹癌風險　腫瘤科醫生：基因檢測可得悉患癌機率【內附詳情】
15:31 2021/10/22
【癌症檢測】乳癌媽媽憂下一代遺傳罹癌風險　腫瘤科醫生：基因檢測可得悉患癌機率【內附詳情】

你可能感興趣

【對抗癌症】復必泰mRNA技術原意研究治癌疫苗　莫樹錦：進入第二期臨床研究
17:59 2021/10/28
【對抗癌症】復必泰mRNA技術原意研究治癌疫苗　莫樹錦：進入第二期臨床研究
【女性癌症殺手】40%乳癌個案無症狀做測試可評估患癌風險　微創手術有助乳房重建及整形
17:02 2021/10/22
【女性癌症殺手】40%乳癌個案無症狀做測試可評估患癌風險　微創手術有助乳房重建及整形
【癌症檢測】乳癌媽媽憂下一代遺傳罹癌風險　腫瘤科醫生：基因檢測可得悉患癌機率【內附詳情】
15:31 2021/10/22
【癌症檢測】乳癌媽媽憂下一代遺傳罹癌風險　腫瘤科醫生：基因檢測可得悉患癌機率【內附詳情】
健康問題 癌症 肺癌 疫苗 醫生 手術 疫情

最高瀏覽

【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
17:41 2021/10/27
【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
18:31 2021/10/28
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡
18:32 2021/10/27
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡