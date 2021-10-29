【入屋爆竊】警方搗破爆竊集團拘2男子　涉22宗村屋爆竊案被盜走財物值逾190萬

▲ 警方搗破爆竊集團拘2男子。（曾秋文攝）

警方元朗警區早前接獲多宗區內的爆竊案，涉及190多萬元財物，警方前日（27日）拘捕2名涉案男子。

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元朗警區助理指揮官（刑事）署理警司連健德今日（29日）表示，經情報搜集和分析，翻看大量閉路電視錄影片段，警方鎖定一個村屋爆竊集團，在10月27日晚上展開拘捕行動，分別在天水圍和旺角拘捕32歲、姓李的本地男子，及和28歲、姓鍾的內地男子，相信涉新界北警區22宗村屋爆竊案。其中於姓李的男子藏身的單位中，搜出一批贓物，包括手錶、金飾、多個名牌手袋和5,000元現金，同時檢獲一批爆竊工具。警方調查顯示，該爆竊集團分工仔細，利用內地非法入境者犯案，多宗案涉及190多萬元財物。案中最貴重的失物為價值約50萬元的手錶。

連健德指出，集團主腦會先安排同黨進行「踩線」，尋找目標村屋，專擇市民在黃昏時外出用膳或未放工回家的單位，安排車主接載2、3名非法入境者落手犯案，他們均身型矮小、身手敏捷和善於攀爬，專門負責入屋犯案，犯案手法迅速，入屋5分鐘後即完成爆竊，得手後返回藏身地點，另一批賊人則負責處理贓物。警方相信已成功搗破該爆竊集團，調查仍然繼續，不排除再有人被捕。

連健德說，根據香港法例210章《入屋犯法罪》，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身示法。

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記者：曾秋文