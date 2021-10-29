陳蕾開騷跟岑寧兒分享護聲　唱MIRROR《Warrior》自我打氣

▲ 陳蕾跟Yoyo互相打氣。

唱作歌手陳蕾昨晚（28號）於麥花臣場館展開加盟華納後首個大型個唱《American Eagle Presents 陳蕾沙門演唱會 2021》，門票兩度加場仍爆滿!

首場演唱會開場，陳蕾披著鮮紅色斗篷出場演唱新歌《沙門》，立即歡呼聲四起。然後一連唱出多首作品：《旁觀有罪》、《慌》、《妖治時代》等，觀眾隨著音樂又跳又唱。陳蕾開腔跟現場觀眾打招呼，鼓勵大家就算經歷紛亂，迷失的時候也要記得回家，隨即唱出《當我迷失時聽著的歌》及《你快樂嗎？》。

隨後陳蕾換上銀白色長裙紅手套出場，演唱《不想回家》、國語歌《塔羅牌》、《荒島之幻象》。當唱到《娑婆》時，前奏由獨立音樂人黑鬼（劉俊豪）吹奏Didgeridoo（澳洲吹管）配合喉唱，然後緊接澎拜的主歌，聽覺視覺都非常型格。

▲ 遺憾家人因疫情未能到場觀賞 。

跟著一段黑鬼的個人表演環節，帶來不同的民族樂器如Handpan （手碟）、中國笛子、刮瓜及民族敲擊樂，加上背景的流水聲效，全場進入療癒的氛圍，彷彿身置森林進行淨化般。其後陳蕾再度出場深情演唱鋼琴獨奏版《我想和你好好的》和結他獨奏版《Tracey》，現場氣氛高漲。

演唱會中段，嘉賓及摯友Yoyo岑寧兒出場演唱《風的形狀》，然後二人合唱陳蕾寫給Yoyo的新歌《勿念》。陳蕾更唱出早前的大熱作品《凡星》及《熒光》，全場亮起手機燈製造了一片燈海，場面感動，陳蕾返回後台之際，全場更大喊安哥及「陳蕾世一」。

陳蕾再次出場表演今年的得意之作《屈機》，身為錦田車隊成員之一的Yoyo亦再度出場合唱。二人開始跟觀眾對話，期間陳蕾謂受到Yoyo啟發，大家互相交換護聲心得，Yoyo提醒豹哥一定要有充足睡眠以便聲帶休息。

▲ 嘉賓及摯友Yoyo岑寧兒出場演唱《風的形狀》。

在演唱會首場早上，陳蕾將一條有關化痰穴的影片傳給Yoyo，更隨即除下外套教現場觀眾按位於鎖骨中間的化痰穴，引起全場觀眾尖叫大笑。

在介紹樂隊期間，追隨陳蕾多年的樂迷認出今次負責和音的Sharon就是當年亞洲星光大道的一位參賽者李昊嘉。陳蕾笑說：「現在Sharon是自己的唱歌老師，開始會覺得大家相熟，或者會有優惠，後來上堂後發覺Sharon是一位非常專業的唱歌老師。就在我今年聲帶不舒服又要準備演唱會時，教我的技巧幫到了很多。」

▲ 門票兩度加場仍爆滿!

安哥部份，適逢首場是樂隊領班Mike Orange的生日，陳蕾唱出了《今天你生日》來祝賀他。繼而更演唱Mirror的《Warrior》及動畫鬼滅之刃劇場版主題曲《炎》，全場氣氛推高。

演唱會尾聲，陳蕾謂今次演唱會唯一的遺憾，就是因為疫情關係，家人不能到來觀看，但她深信《相信一切是最好的安排》，然後在唱畢最後一首歌曲《娛樂人生》後，陳蕾帶着樂隊跟四周的觀眾致謝離場。

全場觀眾均留下大叫encore，良久不肯散去。豹哥於是再次現身，以結他伴奏下為大家再唱出《凡星》滿足熱情的觀眾，完滿結束首場沙門演唱會。

同場加映：林秀怡訪問