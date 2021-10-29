【律政司上訴】黎智英涉刑恐記者脫罪　律政司不服上訴候判

▲ 黎智英涉刑恐記者脫罪，律政司不服上訴候判。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英早年涉刑恐一名報章記者而受審，黎經審訊後被裁定刑事恐嚇罪名不成立，律政司不服裁決，今（29日）向高院提上訴，指即使兩報章之間素有恩怨，亦不應遷怒於員工，而且黎表明要「搞」事主，明顯並非指採取法律行動，而是要對事主構成傷害；法官押後裁決。

代表律政司一方的大律師林芷瑩今陳詞時指，本案的主要爭議是黎智英於2017年維園六四晚會當日，是否有威脅對事主構成傷害、黎是否有意傷害事主，以及一般人會否感到威脅。林指出原審裁判官誤解了案中事實，例如裁判官認為黎於案發時明知有攝影機正拍攝自己，但事實上他根本意識不到。

林又指，黎向事主聲稱會「搞」他，這句說話的意思需視乎整體情況，雖然黎於錄影會面中解釋，「搞」的意思是指要申請禁制令等法律行動，並指斯文人不會找黑社會，但裁判官正正忽略了，黎在沒有其他人提出的情況下，都自行將「搞」一字與黑社會拉上關係，明顯他知道「搞」這個字的意思。

法官陳慶偉問及，若然要考慮涉案說話的整體背景，那麼是否要考慮兩間新聞機構之間素有恩怨？林回應指，新聞自由相當重要，即使兩間新聞機構之間有恩怨，亦不應遷怒於員工，雖然黎聲稱已遭跟蹤約兩年，但亦不能合理化他的行為，法庭亦不應發出錯誤訊息，以免他人仿傚。

林又指，案發當日黎正身處公眾場合，記者自然有權拍攝，若然黎不欲被拍，大可以離開，或藏身洗手間內，絕不應走向記者指罵對方，而且黎聲稱要採取法律行動，但他拍下記者的照片，並無助他採取任何法律行動。林續指，裁判官不應只考慮案中事主有否受驚，而是要考慮一般記者在同樣情況下會否受驚。

代表黎的資深大律師鄧樂勤則回應指，原審法官有權對黎於案發時所說的說話作出詮釋，而她在詮釋時亦已運用恰當原則，亦沒有作出不合理的裁決。法官聽罷雙方陳詞後，押後裁決。

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記者︰楊詠渝