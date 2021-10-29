【萬聖節】中環蘭桂坊明起多處實施封路及人群管理措施　一文看清特別交通安排

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10月31日（周日）是萬聖節。警方指，將於明日至11月1日在中區蘭桂坊實施特別交通安排及人群管理措施，提醒市民必須遵守限制羣組聚集及佩戴口罩的相關法例，並呼籲市民萬聖節期間打扮或模仿電視電影的角色，切勿攜帶任何仿製槍械作道具。

以下道路將於明日下午2時至11月1日上午5時封閉：

介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

蘭桂坊

榮華里

和安里

介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

安蘭街

警方視乎人潮情況，以下道路或會封閉：

介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

擺花街

介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

警方稱，在交通改道措施完成後，將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街排隊等候，整條德己立街將會封閉。

另外，以下道路的所有路旁停車位將於明日下午1時至11月1日上午5時暫停使用：

士丹利街近德己立街

安蘭街

介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街

警方指，所有違例停泊的車輛可能會在不予任何警告的情況下，票控或拖走違例停泊的車輛，以及在有需要時封閉部份道路和實施單向人潮管制等。

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責任編輯：余思嵐